Новорожденная девочка найдена живой в мусоропроводе на юго-западе Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

"В помещении мусоропровода жилого домa на Литовском бульваре обнaружен новорожденный ребенок", - сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура утверждает, что возраст девочки составляет не более суток. Ребенка передали врачам для оказания необходимой медпомощи.

По предварительной информации, девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Видимых повреждений на ее теле нет.

Действиям родителей после установления их личностей дадут процессуальную оценку. Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль. Они контролируют ход процессуальной проверки.