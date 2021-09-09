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Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе на юго-западе Москвы

ТАССиещё 7
1 час назад

Новорожденная девочка найдена живой в мусоропроводе на юго-западе Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

"В помещении мусоропровода жилого домa на Литовском бульваре обнaружен новорожденный ребенок", - сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура утверждает, что возраст девочки составляет не более суток. Ребенка передали врачам для оказания необходимой медпомощи.

По предварительной информации, девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Видимых повреждений на ее теле нет.

Действиям родителей после установления их личностей дадут процессуальную оценку. Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль. Они контролируют ход процессуальной проверки.

Московские следователи также начали проверку в связи с обнаружением ребенка. Сейчас они работают на месте происшествия, устанавливаются родители младенца.

Дети,Генпрокуратура РФ,
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