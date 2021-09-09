В Сибири ищут двух пропавших 13-летних школьниц

В Красноярском крае ищут двух девочек, которые пропали 7 сентября в Лесосибирске - небольшого города, расположенного в 240 км к северу от Красноярска. Об исчезновении стало известно после появления поста в сообществе "ЧП Лесосибирск" - его выложила мать одной из девочек. Сообщение было опубликовано утром 9 сентября, в нем указано, что 13-летние подруги не появлялись дома с 7 сентября. Мама одноклассницы одной из пропавших девочек рассказала "Газете.Ru", что 13-летняя школьница была из неблагополучной семьи. "Она неоднократно стояла на внутришкольном учете, систематически прогуливала занятия. Учебой она не заинтересована, а мама этой девочки не заинтересована в том, чтобы дочь получала нормальное образование. Ей все равно. Учителя, конечно, в шоке, пытались как-то повлиять, вызывали маму в школу, но воспитанием на тот период занималась бабушка, мама пила", - рассказала женщина. По ее словам, еще в 12 лет у девочки появился ухажер старше ее на несколько лет. Издание Mash со ссылкой на мать второй школьницы сообщало, что вечером 6 сентября ее дочь поехала на такси к подруге в поселок Колесниково на южной окраине Лесосибирска. А 7 сентября обе школьницы не появились в учебном заведении. По словам женщины, в день исчезновения у них обеих были отключены телефоны. При этом женщина отметила, что ее дочь - домашний ребенок, никогда не уходила из дома. Однако на нее оказывала дурное влияние подруга - вместе они постоянно лазили в заброшенных строениях. Женщина рассказала, что дочку дома никто не обижает и не бьет. Местная жительница рассказала "Газете.Ru", что 6 сентября видела одну из девочек на въезде в поселок. "Она сидела на обочине прямо у дороги на земле. Мне показалось, что она была в неадекватном состоянии. Либо это было алкогольное опьянение, либо наркотическое, не берусь утверждать наверняка. С ней был какой-то парень, он ее удерживал", - рассказала женщина. Позже СМИ дополнили обстоятельства пропажи детей. Оказывается, одна из девочек уже сбегала из дома ранее, ночевала в общежитии у друга, но обычно возвращалась утром. 6 сентября подруг обнаружила мама одной из них на даче у некоего 16-летнего парня. Женщина привела детей домой, ночевали они вместе. 7 сентября ее дочь отправилась провожать подругу к бабушке, и с тех пор их не видели. Сбегавшая ранее девочка оставила телефон дома. Telegram-канал "Борус" сообщает несколько иные подробности. По их версии, девочки действительно уехали в Колесниково вечером во вторник, однако есть информация, что там они переночевали дома. Утром 8 сентября они сели в такси и поехали в Новоенисейск - присоединенный к Лесосибирску поселок. На этом их след обрывается. Местные жители рассказали, что 6 сентября видели школьниц в автобусе по пути в Колесниково. Позже одну из подруг заметили спящей на обочине недалеко от въезда в поселок, рядом с ней находился какой-то парень. Утром 9 сентября появилась информация, что детей видели в Колесниково, по словам очевидцев, они не собирались возвращаться домой. Издание NGS24 пишет, что на поиски школьниц подняли весь личный состав лесосибирской полиции. При этом правоохранительные органы узнали об исчезновении детей из соцсетей, никто из родственников к ним не обращался. О пропаже не сообщали и волонтерским организациям, которые занимаются поиском детей. В то же время "РИА Новости" со ссылкой на прокуратуру Красноярского края сообщает, что причиной побега девочек, по предварительным данным, стал конфликт с матерью одной из них. "В настоящее время местонахождение девочек не установлено, сегодня они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись. Предварительная причина ухода - конфликт с матерью одной из девочек", - заявили в ведомстве. В прокуратуре уточнили, что подруги не состояли на профилактическом учете, их родители также не были замечены в неисполнении своих обязанностей. В то же время надзорный орган тоже начал проверку, он даст оценку действиям системы профилактики и органов опеки.