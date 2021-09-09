К поискам сбежавших из дома сибирских школьниц подключилась "Лиза Алерт"

В Лесосибирске (Красноярский край) две школьницы сбежали из дома и пропали. Их поисками занялась полиция, ситуацию держат на ситуации аппарат детского омбудсмена региона и прокуратура. По предварительной версии, подруги могли уехать в соседний посёлок к своей знакомой после ссоры одной из беглянок со своей матерью. Региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Галина Филиппова сообщила Инфо24, что они подключились к поискам. «Мы сейчас подключаемся к поискам, выезжаем из Минусинска. Ранее появилась информация, что девочек нашли, но она оказалась ложной. Один не так услышал, другой не так понял. Как только информация появилась в СМИ, их начали искать. Заявки от родителей у нас не было», — сообщила Филиппова. 9 сентября стало известно, что две 13-летние школьницы 7 сентября уехали из Лесосибирска в поселок Колесниково на автобусе. Девочек заметили в сельском магазине. 8 сентября они сели в такси до Новоенисейска и пропали. Их родители на профилактическом учёте не состояли (при этом обе семьи неполные) и в полицию с заявлением о пропаже детей не обращались. В УМВД по региону отметили, что на поиски подростков был поднят весь личный состав отдела. «Видела их в автобусе, ехали в Колесниково. Вечером я уезжала оттуда и девочку с рыжими волосами видела сидящей на обочине, прямо на земле, недалеко от въезда в посёлок. С ней рядом был какой-то парень. Днём, когда только приехали, они поднимались на гору, видела издалека», — сообщает НТВ со ссылкой на местную жительницу. Интернет-издание «Весь Искитим» отмечает, что 6 сентября девочки уже убегали из дома, их нашли на даче у знакомого. «На следующий день Лена пошла провожать Диану к бабушке — больше они не возвращались», — указано в публикации. Журналисты также уверяют, что ранее одна из девочек часто ночевала в общежитии у друга, но всегда возвращалась. Директор школы, где учатся девочки, сообщила РЕН ТВ, что вопросом пропажи занимаются социальные педагоги. «Это две семьи. Одна стоит у нас на внутришкольном учёте. В семье четверо детей. На протяжении многих лет двое детей воспитывались матерью, двое детей воспитывались бабушкой. Дети, которые старше, они находились с бабушкой, там наблюдались случаи ухода из дома. Маленькая девочка очень часто уходила из дома — её искали учителя, соцработники, педагоги. Находили её», — сказала она. Подвозивший девочек мужчина сообщил телеканалу RT, что те ехали в посёлок Колесниково. По его словам, он доставил их к автобусной остановке и больше их не видел.