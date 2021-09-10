Как гости с детьми могут разорить

Прием гостей дома стал редкостью: друзья и даже родственники предпочитают встречаться на нейтральной территории. И это понятно — гораздо проще пообщаться без монотонного мытья посуды после ухода гостей. Но все многократно осложняется, если гости приходят со своими детьми. И пока взрослые разговаривают, их отпрыски начинают исследовать чужую квартиру или дом — часто с разрушительными последствиями. А отказ родителей возмещать ущерб может привести к серьезному конфликту. «Рамблер» собрал самые поучительные истории о том, как невинные детские шалости способны разорить.

Фото: Кадр из фильма "Трудный ребенок" Кадр из фильма "Трудный ребенок"

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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Девушка под ником voyazhpozitiv вспомнила свой опыт приема друзей мужа. Пара вместе с двумя маленькими детьми остановилась у супругов перед своим отпуском. Оказалось — на шесть дней.

«Перед Грецией решили детишек культурно развивать. Это в смысле пожить у нас 6 дней до вылета в Грецию и поводить их по зоопаркам, циркам и прочее. В доме начался кошмар. Дети постоянно орут, носятся, капризничают. Утром толком на работу не собраться, а вечером домой идти не хочется...Одно дите нам обои фломастером разрисовало, а второе диван неоднократно описало. А квартира хозяйская, не наша. Теперь придется обои переклеивать, а с диваном не знаем, что делать. А у них все просто - ну ничего страшного, это же дети...Короче, кое-как пережили это вторжение, но на обратном пути из Греции я сказала, чтобы на нас не рассчитывали».

Чаще всего людей раздражает не сам факт порчи имущества, а равнодушное отношение родителей к поведению своих детей. Они не видят в этом ничего плохого и обижаются после предложения как-то оплатить ущерб. Но иногда речь идет о немалых суммах, которые могут быть неподъемными для хозяев дома, а некоторые вещи и вовсе бесценны.

Andruss: «У меня жена пустила своих родственников с детьми на сутки перекантоваться. Малые сразу стали топтаться в кабинете вроде разных интересных штук...По итогу, дети разбили несколько кораллов и спрятали сломанное под диван. Кораллы достались от покойного дедушки моряка. Обнаружили только когда родственники уже ушли. Сообщили им об этом — те в ответ ушли в глухую несознанку. Дескать, это еще надо доказать, что это их дети, не пойман не вор, может, это ваши дети это сделали».

Пользовательница под ником Aveluk вспомнила историю своей подруги:

«Подруга с мужем и ребёнком занимаются своими делами. Звонок в дверь. На огонёк заглянули друзья мужа. Семейная пара с пятилетним сыном. Гостей пригласили в комнату, начали разговаривать. И вдруг из кухни слышится грохот. Подруга мчится в кухню... Дело в том что рабочее место подруги оборудовано именно на кухне... Забегает в кухню и видит ноутбук, валяющийся на полу, экран треснул, пластиковая часть, которая обрамляла экран, разбита, на корпусе трещины. Мальчик стоит рядом. Подруга в истерике - семья их не богатая. Потому подработки - единственная возможность накопить на новый ноутбук, а для того, чтобы подработать - нужен ноутбук. Предложила родителям оплатить ремонт. Но те заявили: "Онжеребёнок, он же не специально!" И гордо покинули дом».

Показательная история случилась с девушкой с ником Re55:

«Жила какой-то период с подругой и ее дочкой 3 лет. Ребенок в мое отсутствие залезла в мой шкаф и порвала упаковки от коллекционных карт. Возместить "подруга" отказалась, ведь "этожеребенок, мне ее убить что ли теперь". Зато через месяц, когда дочка повредила мамины вещи, обида за ее личную испорченную вещь заставила говорить по-другому. Но аналогия со случаем с моими вещами так и не была проведена».

Flotto: «Когда мне было лет 15, мои родители часто ездили в *деревня_нэйм* в съёмную квартиру и у нас по соседству были вполне хорошие люди.. Шашлыки, то-сё, и вот в какой-то момент они решили прийти в гости вместе со своим чадом, девочкой лет 7.. Когда я вошла в свою комнату, я обнаружила сломанный дисковод у PS2, сломанный (она его уронила) ноутбук, и внимание - СЛОМАННУЮ КРОВАТЬ, КАРЛ! Она прыгала на ней и сломала под матрасом палки. Ладно сломанный ноутбук, ладно PS2, но что делать с кроватью собственников квартиры? А ничего. Нам сказали - она маленькая и вообще, ребёнок же. Отцу пришлось всё ремонтировать, а эти соседи больше никогда на шашлыки и не звали, и не приходили к нам».

Иногда дети могут просто забрать то, что понравилось. В этой ситуации особенно странно выглядит бездействие родителей. Tata35 рассказала свою историю:

«Пришли к нам в гости знакомые с двумя детьми, детям было около 7 и 8 лет, мальчик и девочка. Наш сын на год старше. Пока мы, родители, пили чай и обсуждали свои дела, дети носились вокруг с удивительной скоростью...А мне на работе подарили привезенный из командировки в Англию чай. С кусочками настоящих фруктов. Конечно, я угощала им гостей, попутно рассказав, что это за чай и как он нравится мужу. Ну и этой девочке чай очень понравился. Настолько, что она не выпускала его из рук, так и бегала с баночкой чая...А почти на пороге показала его маме со словами : "Мама! Смотри! Я забрала!" Папа вообще не отреагировал, мама только сказала: "Вот цыганча!" Ласково погладила дочку по голове и, пока я пыталась облечь свои мысли в слова, дверь закрылась, гости ушли. Вместе с чаем. Больше мы их в гости не звали».

Чаще всего пострадавшие хозяева в такой ситуации стараются сгладить недоразумение или обсудить его мирно с родителями ребенка, но это редко помогает. Хотя встречаются и исключения:

Deonnix: «Ко мне в гости друг с сыном пришел (4 года) дали поиграть на планшете (моём), тот его уронил со стула и разбил экран. Друг оплатил ремонт. Дружим дальше...»

В интернете можно найти и мнения второй стороны конфликта — родителей, чьи дети что-то сломали в гостях.

Pblcya: «Если моя дочь ломает даже просто игрушку другого ребёнка, я покупаю такую же или деньгами отдаю. Онажеребенок конечно, и не специально ломает, но это ж не повод».

Udoprox: «Сам был в такой ситуации. Мой сын в 2 года разбил в гостях телек. Я на следующий день с хозяином съездили в магазин и купили аналогичный. Но некоторые знакомые, когда рассказываю эту историю, начинают придумывать способы, как можно было не платить».

Quallar: «Вместо сломанных вещей всегда можно купить новые, а детей ничем не заменишь. Но, конечно, это личное дело каждого».