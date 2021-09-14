12 тысяч работ: что случилось с гениальной девочкой Надей Рушевой

Судьба детей-вундеркиндов чаще всего удивительна и трагична. Они проносятся по жизни словно метеоры в ночном небе, оставляя яркий след и множество вопросов. «Рамблер» вспомнил историю гениальной художницы.

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Надя Рушева родилась 31 января 1952 года в Улан-Баторе в творческой семье. Ее отец, Николай Константинович Рушев, был известным театральным художником, мать, Наталья Дойдаловна Ажикмаа-Рушева, стала первой балериной республики Тувы, а дед по отцовской линии был оперным певцом.

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Вскоре семья девочки переехала в Москву. Надя начала рисовать в пять лет, при этом с ней никто не занимался профессионально. Слушая сказку о царе Салтане, которую ей читал отец, она в один вечер сделала 36 рисунков в манере раскадровки как к фильму.

Потом Надя научилась читать самостоятельно и сделала циклы иллюстраций к "Евгению Онегину", "Медному всаднику", повестям Белкина.

Татьяна Ларина стала ее любимой героиней, она рисовала ее и ребенком, и влюбленной девушкой, и ослепительной замужней дамой. Кроме того, жизнь самого Пушкина и его семьи станет темой для цикла "Пушкиниана".

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Другой историей, глубоко затронувшей душу маленькой художницы, стал "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, хотя иллюстрации самого писателя к сказке ей не понравились.

Чтение станет ее страстью и постоянным источником вдохновения. Вскоре она создаст серию рисунков по мотивам мифов Древней Греции. Только подвигам Геракла Надя посвятит сто работ.

После первых же иллюстраций о гениальной девочке заговорили как о блестящем книжном графике, однако сама Надя хотела стать художником-мультипликатором.

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В 1964 году состоялась ее первая выставка, которую устроил журнал "Юность". В следующем номере были опубликованы самые яркие рисунки девочки. Так началась ее всесоюзная слава.

"Люди нуждаются в таком искусстве, как в глотке свежего воздуха. Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в область человеческого духа "

— говорил о ней академик Дмитрий Лихачев.

"Её рисунки далеко выходят за пределы детского творчества, но и среди взрослых художников едва ли многие могут поспорить с лёгкостью её техники, чувством композиции, с остротой её образов, с её творческим восприятием мира".

— а это слова скульптора Василия Ватагина.

За последующие пять лет пройдет еще 15 персональных выставок, не только в СССР, но и Польше, Чехословакии, Румынии, Индии.

Художница никогда не делала предварительных эскизов, всегда рисовала набело и не пользовалась ластиком. Она объясняла, что уже видит свои иллюстрации готовыми, и ей остается только перенести их на бумагу.

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На исходе детства Надя Рушева создала два самых знаменитых своих цикла.

В 15 лет она прочитала только что опубликованный роман Булгакова "Мастер и Маргарита" и под сильнейшим впечатлением сделала 200 рисунков. Таким образом, Рушева стала первым иллюстратором этой книги после выхода в печать.

Эпопее Толстого "Война и мир" она посвятила 450 работ, для чего посетила Бородинское поле, музей "Бородинской панорамы", и Исторический музей. Но собиралась вернуться к этой теме через 10-15 лет. Однако судьба отпустила гениальной девушке совсем немного времени

В 17 лет Надя Рушева умерла из-за разрыва врождённой аневризмы сосуда головного мозга и кровоизлияния в мозг.

Художница оставила после себя колоссальное творческое наследие — около 12 тысяч работ, которые сейчас находятся в коллекциях разных музеев, в том числе имени Пушкина, Льва Толстого, Национальном фонде культуры и многих других. Много рисунков девочка подарила своим друзьям и знакомым еще при жизни. Выставки ее работ проходят и по сей день в разных странах мира, в том числе, в Японии, Германии, США.