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Минтруд расширит выплаты на детей от 3 до 7 лет

Ura.Ruиещё 10
38 минут назад

Правило «нулевого дохода» изменится до конца текущего года. Теперь беременность будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.

Минтруд изменит правила назначения пособий для семей с детьми
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Пособие на детей от 3 до 7 лет назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и „правил нулевого дохода“. В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов является беременность. Теперь период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка. Изменения будут внесены до конца текущего года», — сказано в сообщении Минтруда РФ в социальной сети Instagram.

Правило «нулевого дохода» предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка. При этом отсутствие доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на данный момент повышенное пособие получают около 93 тысяч беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Различные пособия семьи с детьми могут оформить через портал «Госуслуги», сообщает телеканал 360.

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