На Украине чиновница с ностальгией вспомнила СССР и вызвала шквал критики

Директор департамента образования Киевской городской государственной администрации (КГГА) Елена Фиданян вызвала шквал критики за ностальгическую публикацию о СССР в социальных сетях. Фотографию мальчика, стоящего около уличного автомата советских времен, чиновница разместила в Facebook.

В публикации сотрудница КГГА вспомнила о копеечных ценах в Советском Союзе, а «также про времена, когда не было ковида, стеклянные многоразовые стаканы не уничтожали вандалы, а воду можно было пить из-под крана». Однако вместо солидарных высказываний подписчики раскритиковали чиновницу.

«А в ГУЛАГ тетя не хочет, выполнять дневную норму в 500+ единиц товара за бесплатно. А при невыполнении — карцер, лишение пищи, побои, запрет встречаться с родными?» — поинтересовался Вячеслав Бачило.

«Кто-то следит за кадровыми назначениями в Департамент образования?» — спросил другой недовольный пользователь Сергей Петров. «С такими мыслями вы не должны заниматься образованием детей», — заключил Евгений Жуковский.

Некоторые даже решили обратиться за помощью к мэру Киева и главе КГГА Виталию Кличко с просьбой разобраться с «нарушающей этику» чиновницей.