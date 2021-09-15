Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Театр кукол имени Образцова откроет детскую студию и лабораторию для молодых режиссеров

Агентство «Москва»
3 часа назад

В этом сезоне Государственный академический Центральный театр кукол имени Сергея Образцова планирует открыть методический центр с детской театральной студией и лабораторию для молодых режиссеров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

Театр кукол имени Образцова откроет детскую студию и лабораторию для молодых режиссеров
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФПресс-служба Министерства культуры РФ

«Методический центр с детской театральной студией и лаборатория для молодых режиссеров начнут работу в текущем театральном сезоне в Государственном академическом Центральном театре кукол имени Сергея Образцова. Об этом сообщила директор театра Елена Булукова на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, в I квартале 2022 года в театре начнет работу «Лаборатория Ц» - проект по привлечению молодых команд, состоящих из режиссера, художника и композитора.

«Участники проекта должны будут представить десятиминутные эскизы на заданную тематику. Для финалистов будут предусмотрены условия для постановок в региональных театрах или на сцене Театра Образцова», - добавили в пресс-службе.

Дети,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители