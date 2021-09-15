Театр кукол имени Образцова откроет детскую студию и лабораторию для молодых режиссеров

В этом сезоне Государственный академический Центральный театр кукол имени Сергея Образцова планирует открыть методический центр с детской театральной студией и лабораторию для молодых режиссеров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
«Методический центр с детской театральной студией и лаборатория для молодых режиссеров начнут работу в текущем театральном сезоне в Государственном академическом Центральном театре кукол имени Сергея Образцова. Об этом сообщила директор театра Елена Булукова на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой», - говорится в сообщении.
Отмечается, что, помимо этого, в I квартале 2022 года в театре начнет работу «Лаборатория Ц» - проект по привлечению молодых команд, состоящих из режиссера, художника и композитора.
«Участники проекта должны будут представить десятиминутные эскизы на заданную тематику. Для финалистов будут предусмотрены условия для постановок в региональных театрах или на сцене Театра Образцова», - добавили в пресс-службе.