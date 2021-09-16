Какие ошибки в воспитании ребенка непростительны

Ни для кого не секрет, что каждый родитель хочет для своего ребенка исключительно все самое лучшее, но иногда даже благими намерениями можно навредить. Психолог-психоаналитик Дарья Хорват рассказала "Рамблеру", чего не стоит делать, чтобы не испортить отношения со своим ребенком.

Обычно психологи анализируют две важные характеристики детско-родительских отношений: форму контроля за поведением ребенка и характер эмоционального отношения к нему. Любое нарушение может привести к дефектам в развитии личности ребенка, что после повлияет на взаимоотношения в семье. Например, если вместо должного контроля за поведением ребенка родители все свои силы тратят на его эмоциональное "ублажение", у него могут сформироваться истерические черты характера: инфантилизм, эгоцентризм, склонность к показному поведению и пр.

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Чрезмерный контроль, подавление самостоятельности, регулярные наказания формируют у ребенка жестокость, а полное отсутствие эмоционального контакта и близких отношений может привести к бегству из дома. Даже если вам кажется, что это слишком очевидные промахи в воспитании, не факт, что вы их не совершаете. Разберемся, какие ошибки могут испортить отношения с ребенком надолго.

Ограничение свободы или ее изобилие. Как было описано выше, тотальный контроль губителен для ребенка, он лишает его самостоятельности и уверенности в себе, а в наиболее запущенных случаях - и вовсе может привести к попытке самоубийства. С другой стороны - отсутствие какого-либо контроля предполагает полную свободу выбора, с которой может справиться только взрослый (и то не каждый!). Дети же теряются в изобилии вариантов, иногда их нужно направить.

Исключение похвалы. Некоторые родители уверены, что хвалить ребенка не нужно, что он станет слишком самоуверен, перестанет стараться и палец о палец не ударит без похвалы. Это не так. Ребенку нужно знать, что родители восхищаются им. Будьте честны, говорите ребенку обо всем, что вас в нем восхищает. При этом, естественно, не нужно переусердствовать: если в определенный момент вам нечего похвалить, то и выдумывать не нужно.

Не разговаривать один на один. Ребенок чувствует себя счастливым и любимым, если родители искренне им интересуются: расспрашивают, как прошел день, знают, что происходит в его жизни и что для него важно.

Не говорить на важные и неудобные темы. Это в первую очередь касается здоровья и секса. Очень важно открыто обсуждать с ребенком все интересующие его вопросы на эти темы. Примите тот факт, что ребенок все равно все узнает. Но если вы его просветите, то в дальнейшем, вероятнее всего, он не будет от вас ничего скрывать, боясь поразить своей осведомленностью.

Критиковать. Родители часто пытаются вырастить совершенство, идеал, который в реальной жизни не достижим. Но детям это неведомо, поэтому если случается ошибка или неудача, они страдают и думают, что ничего не стоят. Отчаяние может доходить до сильной злости на себя, которая грозит самоповреждениями или даже суицидом. Ребенок не должен бояться ошибиться. Как раз наоборот, объясните ему, что ошибки - это часть опыта.

Манипулировать. Несколько примеров из жизни, чтобы стало понятно, что так делают многие, и не только в отношениях с детьми. Вы молчите, игнорируя ребенка, когда он провинился. Вы улыбаетесь и говорите ребенку, что не злитесь, а сами на самом сейчас закипите от ярости. Вы говорите ребенку, что он виноват просто потому что он младше и ничего не понимает. Вы угрожаете ребенку, что разлюбите/бросите/отдадите в детский дом, если он ведет себя не так, как вам хотелось бы. Вы сравниваете ребенка с другим, и это сравнение обычно не в пользу вашего ребенка. Вы не признаете свою вину, продолжая обвинять ребенка, даже когда понятно, что вы действительно не правы. Все вышеперечисленное - ошибки воспитания, которые при своей регулярности приучают ребенка к жестокости, изворотливости, беспричинному чувству вины и страха.

Не учить ребенка ответственности. Эта ошибка родом из детства, когда родителям жалко винить малыша, который сломал свою игрушку, потому что "он еще маленький и ничего не понимает". Однако по мере взросления родители продолжают пребывать в иллюзиях, что их подросток ворует, потому что "сам не понимал, что делает". Чем раньше ребенок научиться брать на себя ответственность за свою жизнь, тем быстрее он поймет, чего можно делать, а чего нельзя.