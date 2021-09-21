Специалисты напомнили о несовместимости прививок от коронавируса и гриппа

– К сожалению, данные вакцины на сегодняшний день не имеют разрешения к совмещению. Здесь придется выбирать: или сначала привиться от COVID-19 или от гриппа. Наиболее правильно сначала поставить вакцину от коронавирусной инфекции: сначала первый компонент, потом второй. И только через месяц после введения второго компонента можно проводить другую вакцинацию. В противном случае есть серьезные риски для здоровья, – рассказала главный специалист по вакцинопрофилактике минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева.