Специалисты напомнили о несовместимости прививок от коронавируса и гриппа

Специалисты областного министерства здравоохранения рекомендуют новосибирцам первым делам поставить прививку от коронавируса, если те ее еще не поставили, и уж затем прививаться от гриппа. Однако вакцинироваться от обеих инфекций сразу нельзя.
– К сожалению, данные вакцины на сегодняшний день не имеют разрешения к совмещению. Здесь придется выбирать: или сначала привиться от COVID-19 или от гриппа. Наиболее правильно сначала поставить вакцину от коронавирусной инфекции: сначала первый компонент, потом второй. И только через месяц после введения второго компонента можно проводить другую вакцинацию. В противном случае есть серьезные риски для здоровья, – рассказала главный специалист по вакцинопрофилактике минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева.
Специалисты также отмечают, что, если человек ранее вакцинировался или переболел коронавирусной инфекцией, то может смело ставить прививку от гриппа, при условии, что прошло 30 дней со дня вакцинации или выздоровления.
Также в минздраве напомнили, что стопроцентной гарантии безопасности от заражения COVID-19 ни одна из существующих вакцин не дает. Правда, заболевают после прививки единицы, и переносят инфекцию в легкой форме, а чаще и вовсе бессимптомно.