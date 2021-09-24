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СМИ: в ведение Пенсионного фонда хотят передать назначение 17 мер соцподдержки

Парламентская газетаиещё 7
3 часа назад

Правительство России одобрило законопроект Минтруда, которым предлагается передать назначение 17 мер социальной поддержки от региональных органов соцзащиты и Роструда Пенсионному фонду РФ (ПФР). Об этом сообщает 24 сентября газета «Известия» со ссылкой на замглавы министерства Алексея Скляра и источники, близкие к кабмину.

СМИ: в ведение Пенсионного фонда хотят передать назначение 17 мер соцподдержки
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, в проекте говорится о четырёх группах мер поддержки, они затрагивают более двух миллионов россиян.

Первая включает в себя пособия гражданам, имеющим детей, но не подлежащим обязательному соцстрахованию. Это неработающие женщины, в том числе студентки, которые учатся на очном отделении. Речь, в частности, идёт о пособиях по беременности и родам, по уходу за ребёнком, ежемесячные выплаты жёнам военнослужащих, которые проходят службу по призыву. В эту же категорию входит и ряд единовременных выплат — к примеру, при рождении ребёнка.

Во вторую категорию входит компенсация страховой премии инвалидам по договору ОСАГО. В третью — денежные компенсации и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Четвёртая категория включает в себя денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям и впоследствии реабилитированным.

По информации газеты, документ внесут в Госдуму на следующей неделе в бюджетном пакете.

Ранее Правительство России утвердило план по реализации концепции демографической политики. Согласно документу, в 2024 году меры соцподдержки на основании одного лишь заявления или проактивно будут предоставляться 60 процентам семей, а число получателей помощи от государства при рождении детей должно увеличиться до 2,26 миллиона.

Дети,Роструд,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Госдума,Правительство РФ,
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