СМИ: в ведение Пенсионного фонда хотят передать назначение 17 мер соцподдержки

Правительство России одобрило законопроект Минтруда, которым предлагается передать назначение 17 мер социальной поддержки от региональных органов соцзащиты и Роструда Пенсионному фонду РФ (ПФР). Об этом сообщает 24 сентября газета «Известия» со ссылкой на замглавы министерства Алексея Скляра и источники, близкие к кабмину.

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По данным издания, в проекте говорится о четырёх группах мер поддержки, они затрагивают более двух миллионов россиян.

Первая включает в себя пособия гражданам, имеющим детей, но не подлежащим обязательному соцстрахованию. Это неработающие женщины, в том числе студентки, которые учатся на очном отделении. Речь, в частности, идёт о пособиях по беременности и родам, по уходу за ребёнком, ежемесячные выплаты жёнам военнослужащих, которые проходят службу по призыву. В эту же категорию входит и ряд единовременных выплат — к примеру, при рождении ребёнка.

Во вторую категорию входит компенсация страховой премии инвалидам по договору ОСАГО. В третью — денежные компенсации и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Четвёртая категория включает в себя денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям и впоследствии реабилитированным.

По информации газеты, документ внесут в Госдуму на следующей неделе в бюджетном пакете.