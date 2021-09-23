Уровень детской смертности в России снизился на 56%

Ученые проследили, как за последние 20 лет изменилась детская смертность в 204 странах мира. Они пришли к выводу, что в России этот показатель снизился на 56% по сравнению с 2000 годом. Результаты исследования опубликовал научный журнал The Lancet, кратко об этом пишет пресс-служба МФТИ.

"В России за эти годы абсолютная смертность детей до пяти лет снизилась на 56%. К 2030 году ученые прогнозируют для России падение смертности среди новорожденных до трех случаев, а также до пяти случаев на тысячу живорождений среди детей до пяти лет. В абсолютных числах это достойный результат среди стран Восточной Европы", – говорится в сообщении.

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В ходе исследования ученые анализировали данные, собранные в рамках проекта Global Burden of Disease (GBD). Это одна из самых масштабных инициатив по мониторингу состояния здоровья человечества, который постоянно ведут Всемирная организация здравоохранения, Институт изучения метрики здоровья (США) и фонд Билла и Мелинды Гейтс. В проекте участвуют специалисты из почти всех стран-участниц организации, их медицинские службы и ведущие научные центры.

Из России в работе участвовали специалисты из МФТИ, РУДН, Научного центра неврологии (Москва), Института перспективных исследований МПГУ, Высшей школы экономики, Центральной больницы Балашихи, Московского научно-практического центра наркологии и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава.

Специалисты Кэтрин Поулсон из Института изучения метрики здоровья (США) использовали собранные ими данные для изучения того, как изменилась ситуация с детской смертностью по всему миру в целом и двух сотнях отдельных государств за последние два десятилетия.

Оказалось, что на мировом уровне этот показатель уменьшился почти в два раза – с 71,2 смертей на тысячу рождений в 2000 году до 37,1 смерти в 2019 году. Схожим образом упала смертность новорожденных (неонатальная смертность, регистрируемая в первый месяц после рождения) – она снизилась с 28 до 18 смертей на тысячу живорождений.

Особенно сильно эти показатели улучшились в странах со средне-низким уровнем дохода и в государствах с высоким уровнем достатка, где число детских смертей упало более чем в два раза. С другой стороны, в беднейших государствах Африки и Азии детская смертность снижалась в последние два десятилетия заметно медленнее, чем в более обеспеченных державах.

При этом ученые отмечают, что в России уровень детской смертности упал более чем в два раза по сравнению с началом текущего столетия, снизившись с 25,5 тыс. смертей в 2000 году до 11,2 тыс. случаев гибели малолетних детей в 2019 году. Схожим образом упал показатель смертности новорожденных – за 20 лет он уменьшился на 60% (12,4 тыс. и 4,99 тыс. смертей соответственно).