370 тысяч: какие выплаты положены беременным в России

Беременным женщинам в России полагаются федеральные и региональные выплаты. Некоторые из них достигают 370 тысяч рублей. Мы спросили адвоката, члена адвокатской палаты Москвы Ольгу Крылову, сколько могут получить беременные от государства и как это сделать.

К федеральным выплатам относятся пособия по беременности и родам. Выплачиваются они, когда женщина непосредственно выходит в декретных отпуск. Пособие рассчитывается из среднего оклада за два года, который предшествовал уходу женщины в отпуск.

Согласно данным на сайте Фонда социального страхования (ФСС), минимальная сумма выплат составляет 58 878,40 рублей. Также есть предельная сумма, выше которой пособие не выплачивается, — 340 795 рублей.

ФСС

Оформлением документов, как правило, занимается работодатель. Также женщины могут оформить пособие в "Моих документах". При этом важно обратить внимание, что нетрудоустроенные женщины права на это пособие не имеют.

С 1 июля в России ввели ежемесячную компенсационную выплату. На нее имеют право женщины, которые встали на учет до 12 недель и доход которых ниже прожиточного минимума. Гражданство здесь значения не имеет. Пособие составит 50% от прожиточного минимума в регионе, где живет беременная. Подать такое заявление можно на сайте госуслуг или в пенсионном фонде. При этой выплате учитывается и правило "нулевого дохода". Это значит, что если один из членов семьи не получает доход и на это нет уважительной причины, то эта выплата не может быть назначена.

Также существуют региональные выплаты. Прописанные на территории Москвы имеют право на еще одну выплату, если они встали на учет до 20 недель беременности. Обратиться за ней можно в центр "Мои документы". Размер пособия составит примерно 650 рублей в месяц. Также в Москве выплачивают 1643 рубля, если фирма, в которой работала женщина, была ликвидирована.