Как живет девочка, которая провела 5 лет в больнице

История малышки, которую годами держали в медицинском учреждении родители стала известна два года назад. Девочка несколько лет не покидала больничной палаты и общалась только с няней и врачами. Ее семья уверяла общественность, что ребенок неизлечимо болен, отец и мать платили немалые деньги за то, чтобы их дочь проходила всевозможные обследования как можно дольше. После скандала в Сети, родителей ограничили в правах, а маленькая «пленница» нашла новую семью.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Волонтеры благотворительного фонда, благодаря которым и стала известна история ребенка, довольно долго искали приемную семью. В апреле этого года девочка нашла новых папу и маму. Процесс усыновления еще не начат, ее родителей пока не лишили прав.

«В первые недели это была девочка-маугли. При виде других людей она плакала, тряслась, дети для нее были чем-то опасным, непонятным, она их боялась. Она боялась выходить из своей комнаты и тем более гулять. Сейчас она выросла на 10 сантиметров, подтянулась, и даже щитовидка немного уменьшилась в размере. Когда мы ее забирали, у нее и животик висел, и щечки, а щитовидка была увеличена»

— рассказала приемная мама девочки в интервью изданию «Коммерсантъ».

Свою прежнюю семью первоклашка не вспоминает, серьезных отклонений в развитии врачи не обнаружили. У девочки появись сводные брат и сестра, по словам мамы теперь она много времени проводит с ними. Жизнь в больнице ребенок уже не вспоминает.