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В России хотят изменить правила выезда ребенка за границу

РИАМОиещё 20
3 часа назад

 Министерство внутренних дел России подготовило изменения в правилах выезда несовершеннолетних детей за пределы страны, сообщает Федеральное агентство новостей. В частности, изменения коснутся порядка разрешения родителями или опекунами ребенка выезда за границу. Новое законодательство намерено учитывать в этом вопросе интересы, прежде всего, ребенка. «Мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить. То есть по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее», — сказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Все спорные моменты родители смогут решить в суде.

МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дети,Валентина Казакова,МВД,РИА ФАН,
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