Куклы с бриллиантами и личный повар: как живет дочь Бейонсе

9-летняя дочь Бейонсе с детства купается в славе и роскоши. У малышки уже есть свой повар, стилист и подарки за баснословную сумму.
Блю Айви картер родилась в 2012 году в браке американских исполнителей Бейонсе и Джей Зи. В своем возрасте она уже является лауреатом нескольких музыкальных премий, в том числе и "Грэмми".
Спустя месяц после рождения дочери Бейонсе запатентовала ее имя как торговую марку. Предполагалось, что под этим именем Бейонсе и Джей Зи будут продавать детскую одежду и косметику, но позже стало известно, что они зарегистрировали под этим брендом запрещенные вещества, легализованные в Калифорнии.
Дорогая одежда
Блю Айви Картер часто попадает под внимание журналистов. Ее называют самым стильным ребенком наряду с детьми королевской семьи. Она регулярно появляется на светских мероприятиях с родителями и выбирает для них наряды от кутюр. По словам инсайдеров, цена самого дорогого платья составила 15 миллионов рублей. Кроме того, девочка часто носит дорогие украшения с драгоценными камнями.
С шести лет у Блю Айви есть собственный стилист, который помогает ей подбирать образы для повседневной жизни и красных дорожек. Он говорит, что девочка предпочитает люксовые бренды, а особенно ей нравится Gucci и Dior.
Дабы не обделять свою дочь вниманием, Бейонсе и Джей Зи наняли ей сразу две няни. К слову, по две воспитательницы есть и у близнецов — младших детей супругов. Они обучили ее французскому языку и языку суахили — самый востребованный язык на африканском континенте, а также искусству.
У Блю Айви есть личный повар. По сообщениям инсайдеров, девочка очень привередлива в еде. Так, она обожает макароны из цельнозерновой пшеницы в виде балерин. Повар готовит их в ручную. Ей их подают вместе с пюре из спаржи.
У девочки, конечно же, есть телохранители. Без них она не выходит из дома.
С ранних лет Блю купалась в роскоши. Первое время она жила с родителями в Нью-Йорке в трехэтажных апартаментах. Ее первая колыбельная была создана по индивидуальному заказу, она была выполнена в виде кареты, как для настоящей принцессы. По словам источников, она обошлась родителям девочки в 20 тысяч долларов (почти 1,5 миллиона рублей). Когда малышка еще не могла играть в куклы, Бейонсе и Джей Зи купили ей первую барби, которая до сих пор стоит в той квартире. В куклу инкрустированы бриллианты, а ее стоимость оценивается в 70 тысяч долларов (5 миллионов рублей).