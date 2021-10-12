Куклы с бриллиантами и личный повар: как живет дочь Бейонсе

9-летняя дочь Бейонсе с детства купается в славе и роскоши. У малышки уже есть свой повар, стилист и подарки за баснословную сумму.

Фото: Black is King, Disney+ Black is King, Disney+

Блю Айви картер родилась в 2012 году в браке американских исполнителей Бейонсе и Джей Зи. В своем возрасте она уже является лауреатом нескольких музыкальных премий, в том числе и "Грэмми".

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Собственный бизнес

Спустя месяц после рождения дочери Бейонсе запатентовала ее имя как торговую марку. Предполагалось, что под этим именем Бейонсе и Джей Зи будут продавать детскую одежду и косметику, но позже стало известно, что они зарегистрировали под этим брендом запрещенные вещества, легализованные в Калифорнии.

Дорогая одежда

Блю Айви Картер часто попадает под внимание журналистов. Ее называют самым стильным ребенком наряду с детьми королевской семьи. Она регулярно появляется на светских мероприятиях с родителями и выбирает для них наряды от кутюр. По словам инсайдеров, цена самого дорогого платья составила 15 миллионов рублей. Кроме того, девочка часто носит дорогие украшения с драгоценными камнями.

@beyonce

С шести лет у Блю Айви есть собственный стилист, который помогает ей подбирать образы для повседневной жизни и красных дорожек. Он говорит, что девочка предпочитает люксовые бренды, а особенно ей нравится Gucci и Dior.

Личный повар и две няни

Дабы не обделять свою дочь вниманием, Бейонсе и Джей Зи наняли ей сразу две няни. К слову, по две воспитательницы есть и у близнецов — младших детей супругов. Они обучили ее французскому языку и языку суахили — самый востребованный язык на африканском континенте, а также искусству.

У Блю Айви есть личный повар. По сообщениям инсайдеров, девочка очень привередлива в еде. Так, она обожает макароны из цельнозерновой пшеницы в виде балерин. Повар готовит их в ручную. Ей их подают вместе с пюре из спаржи.

У девочки, конечно же, есть телохранители. Без них она не выходит из дома.

@beyonce

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