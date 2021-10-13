Центр "Атлант" открывает набор в студии современных танцев для детей и взрослых

Центр спорта и досуга "Атлант" открывает набор в студии современных танцев для детей от 4 лет и взрослых. Занятия проводят профессиональные танцоры и хореографы театра танца "Вариация". Анонс опубликован в группе учреждения во "ВКонтакте". Предлагается на выбор пять танцевальных направлений: - Детская хореография (4-7 лет) - Хип-хоп (8-14 лет) - Дэнс-микс (от 14 лет) - Джаз Модерн (от 14 лет) - Леди стайл - микс современных направлений (от 18 лет) Занятия проходят по адресу: Литовский бульвар, д. 11, к. 2.