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Центр "Атлант" открывает набор в студии современных танцев для детей и взрослых

Управа района Ясеневоиещё 1
2 часа назад

Центр спорта и досуга "Атлант" открывает набор в студии современных танцев для детей от 4 лет и взрослых. Занятия проводят профессиональные танцоры и хореографы театра танца "Вариация". Анонс опубликован в группе учреждения во "ВКонтакте". Предлагается на выбор пять танцевальных направлений: - Детская хореография (4-7 лет) - Хип-хоп (8-14 лет) - Дэнс-микс (от 14 лет) - Джаз Модерн (от 14 лет) - Леди стайл - микс современных направлений (от 18 лет) Занятия проходят по адресу: Литовский бульвар, д. 11, к. 2.

Центр "Атлант" открывает набор в студии современных танцев для детей и взрослых
Фото: Управа района ЯсеневоУправа района Ясенево

Расписание занятий по ссылке. Записаться в группу можно по телефону: +7 (495) 425-02-11. Фото: Центр "Атлант"

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