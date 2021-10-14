Okko и «Эксмо» покажут премьеру театрального шоу в «Гоголь-центре» с участием виртуального ассистента из семейства Салют

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, и издательство «Эксмо» покажут премьеру «ЧЧД-шоу 3.0» — театрально-литературного эксперимента, — которая состоится на сцене «Гоголь-центра» 19 октября. Это первый офлайн-спектакль с участием виртуального ассистента Афины из семейства Салют от Сбера. Киноверсия постановки будет доступна эксклюзивно для подписчиков Okko.

«ЧЧД» (или «Что читать дальше») — первое в истории книжного рынка литературное шоу, которое запустило издательство «Эксмо». Режиссёром театрального перформанса для «ЧЧД-шоу 3.0» стал Кирилл Вытоптов (мастерская Петра Фоменко, «Современник», ГИТИС). Сюжет постановки построен сразу на девяти художественных и нон-фикшн-произведениях — от нового романа Пелевина Transhumanism Inc. до реальной истории «Что-то не так с Гэлвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием» Роберта Колкера.

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Этот проект — коллаборация на стыке театра, литературы и кино, первый спектакль, в котором на сцене вместе с актёрами появится виртуальный ассистент из семейства Салют — Афина. Эксперименты всегда либо расширяют горизонты, либо укрепляют в правильности существующего подхода, поэтому мы будем продолжать экспериментировать в поисках новых жанров и форм культурного контента

Генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko