Коронавирус у детей: что известно о тяжелых случаях

В новой волне пандемии участились случаи летального исхода у детей, заболевших коронавирусом. Об этом сообщают инфекционисты из разных регионов.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев отметил, что сейчас по стране переболевают 13% школьников, многих детей госпитализируют, в том числе и в реанимации.

Видео дня

В Роспотребнадзоре говорят, что доля заболевших детей составляет 10-11%. Этот уровень колеблется на протяжении всего периода пандемии, но рост тяжелых случаев начался в новую волну. В ведомстве также отмечают, что большинство несовершеннолетних заражаются от своих родителей.

Главный педиатр ЦФО России, заведующая кафедрой педиатрии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Ирина Захарова назвала возраст госпитализированных с коронавирусом детей. Среди них 45% — от семи до четырнадцати лет, 19% — от 15 до 17, остальные — дошкольного возраста.

Она добавила, что большую роль, конечно, играют сопутствующие заболевания: ожирение, сахарный диабет и другие иммунодефицитные состояния, но и у других детей коронавирус может протекать в тяжелой форме.

Врачи уверяют, что большую роль сыграл дельта-штамм коронавируса. Из-за мутации он стал опаснее, что и сказалось на здоровье детей.

"Считается, что дети легче переносят вирус, но тоже могут тяжело болеть. Вирус-то мутирует. В Британии на днях выявили еще один заразный штамм… Это биология. Мы боремся против вируса, а вирус против нас", — пояснил врач-пульмонолог, профессор и доктор медицинских наук Александр Карабиненко

В регионах продолжают появляться новости о детях, умерших от коронавируса. Жителей Кубани поразила история 10-летнего мальчика, который скончался после перенесенного коронавируса. Он страдал ларинготрахеитом в младшем возрасте, а потом заболел COVID. После выздоровления у него случились осложнения, которые привели к отеку легкого.

"В скорой Артему надели кислородную маску. Сыну стало легче. В реанимацию меня, понятное дело, не пустили. Утром нам позвонили и сказали, что Артема больше нет", — рассказала мама мальчика.

В Самарской области подтвердили смерть нескольких детей от коронавируса. Скончался один младенец и двое детей двух и шести лет.

С заявлениями о детском коронавирусе уже начали выступать публичные люди. С жестким заявлением о коронавирусе и вакцинации выступила журналистка Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале она ополчилась на антипрививочников.

"Если у вас нет антител и вы сознательно не привиты, не приходите ко мне домой. Не приходите ко мне на работу. Не подходите ко мне на улице и в гостях. Я вас знать не знаю. Если бы не вы, мы бы уже забыли про ковид. А из-за вас теперь могут умереть мои дети. У меня их трое. Старшей восемь, младшей два"