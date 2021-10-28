5 самых распространенных ошибок при подготовке к ЕГЭ

На подготовку к ЕГЭ у школьников уходит много сил, времени и нервов, при этом итоговые результаты радуют далеко не всегда. Причины невысоких баллов могут быть разные, часто они связаны не с низким уровнем знаний ученика, а с неправильно организованным процессом подготовки к экзаменам.
Какие ошибки допускают школьники во время подготовки к ЕГЭ и как их избежать, рассказывает методист Учи.Дома Елена Буренина.
При выборе материала для подготовки некоторые выпускники совершают ошибку с выбором пособий: одни берут слишком сложные вузовские учебники по тем или иным предметам, другие по совету старшего поколения обращаются к материалам, по которым учились еще их родители.
В первом случае школьник начинает искать подвох буквально в каждом задании и в итоге неверно решает даже самые простые вопросы первой части. Во втором случае выпускник совершает ошибки, потому что информация в учебных пособиях может отличаться. Нельзя забывать, что наука развивается быстрыми темпами и то, что было незыблемо и не подвергалось сомнению вчера, перестаёт быть аксиомой сегодня. Например, каким бы ни был замечательным учебник общей биологии Ю. И. Полянского, теорию РНК-мира в нём найти не удастся — и так примеров очень много.
Поэтому за основу лучше брать современные учебники, желательно для профильных классов. При этом нет смысла гнаться за самыми новыми сборниками, можно выбирать те, что были выпущены в течение последних 2-3 лет, гораздо важнее обращать внимание на авторский коллектив: стоит выбирать пособия, написанные составителями заданий, а не сторонними экспертами.
К сложным темам, так называемым, заданиям под звездочкой стоит переходить только тогда, когда ученик уверенно решает задания первых частей экзамена. С одной стороны, разобраться с трудным материалом важно, ведь без него не получить высшие баллы, но, с другой стороны, это не всегда целесообразно. В условиях цейтнота, проработка ограниченного количества тем дает противоположный эффект: ученик недостаточно натренирован в первых заданиях, из-за волнения на экзамене делает много ошибок.
Поэтому готовиться к усложненным частям ЕГЭ нужно начинать тогда, когда пройдены основные категории вопросов и остался запас времени или же, можно разбирать их параллельно, но ни в коем случае не оставлять без внимания базовые задачи экзамена.
Объем нагрузки должен быть равномерно распределен по всему учебному году, в идеале - двум годам (десятый и одиннадцатый классы). Увеличивать интенсивность подготовки непосредственно перед экзаменом — большая ошибка, потому что это ведет к переутомлению и снижению концентрации внимания на самом экзамене.
Не стоит переживать, если ученик не помнит материал, пройденный неделю назад. Это нормальное явление, так организм говорит о том, что следует немного отдохнуть и, например, сменить деятельность — заняться спортом, пойти на прогулку, — очень полезно перемежать умственную деятельность физической активностью.
Также лучше не запрещать подростку время от времени общаться с друзьями, играть в компьютерные игры и смотреть видео в Tik-Tok во время подготовки к экзаменам. Подобные запреты не дадут положительного эффекта, скорее наоборот станут дополнительными источниками стресса.
Единственное, что стоит строго соблюдать — это режим дня, старшекласснику нужно вовремя ложиться спать и сон должен составлять не менее 8-9 часов. При этом не стоит забывать о биологических особенностях организма — часы максимальной активности у всех разные. Поэтому имеет смысл вместе с ним составить оптимальный распорядок дня, учитывая особенности его биологических ритмов.
В последние дни перед экзаменами желательно уменьшить количество занятий, отвлечься, побыть на природе, посидеть в кафе, пообщаться с друзьями на темы, которые не касаются школы, экзаменов и поступления в университет.
Способы и порядок усвоения материала у всех разные: какие-то темы усваиваются быстро, над какими-то, напротив, нужно посидеть подольше, кроме того, отличается время, выделенное на подготовку к экзамену, поэтому для каждого школьника нужен свой сценарий подготовки. Именно по этой причине Учи.Дома предлагает каждому ученику индивидуальный план подготовки к ЕГЭ — разработаны разные варианты, рассчитанные на два года, на год или даже на несколько месяцев, различается и формат занятий — это могут быть как индивидуальные тет-а-тет уроки с репетитором, так и групповые вебинары, каждый ученик выбирает комфортный и, следовательно, эффективный для него подход.
Что делать в случае, если выпускник после нового года поменял планы и решил сдавать предмет, к которому раньше не готовился? В такой ситуации можно предложить следующую тактику: взять небольшое по объему, но охватывающие все темы, пособие для подготовки к ЕГЭ и сборник вариантов заданий. Далее следует решать случайно выбранные варианты. При появлении трудностей с решением отдельных заданий, необходимо открывать соответствующий раздел пособия, разбираться в теме, а затем возвращаться к заданию. Можно ограничиться выполнением только заданий первой части, а в заданиях второй части читать вопрос и сразу смотреть предполагаемый ответ. Такой способ подготовки не гарантирует получение высоких баллов, но помогает по максимуму охватить материал за сжатые сроки.
Некоторые выпускники теряют много баллов на том, что нерационально распределяют время экзамена: оставляют первый блок на “потом” и сразу приступают к сложным вопросам, которые требуют больше времени на выполнение. В большинстве случаев это неверная тактика, которая приводит к потере баллов. Также очень обидно, когда ученик все задания решил на черновике, но ему не хватает времени перенести их в бланк с ответами.
Во избежание подобных сложностей нужно несколько раз отрепетировать экзамен в условиях, максимально приближенных к реальным, то есть, засекая время, не имея возможности задержаться с выполнением или отложить его “на потом”. Такая тренировка помогает научиться правильно распределять время экзамена, а также помогает справиться со стрессом.
Конечно, стоит начинать подготовку к ЕГЭ как можно раньше, в идеальной ситуации — за 2 года до экзамена. В таком случае у ученика будет время подготовиться к базовой части, разобраться с усложненными заданиями, отрепетировать сам экзамен и сделать все это без спешки и лишнего стресса. Но, даже если подготовка началась позже, не стоит опускать руки, у школьника есть шанс получить достойный балл. Во всех этих случаях, нужно грамотно распределять время и силы на подготовку к экзамену, это значительно увеличит шансы на успех.