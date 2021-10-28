5 самых распространенных ошибок при подготовке к ЕГЭ

На подготовку к ЕГЭ у школьников уходит много сил, времени и нервов, при этом итоговые результаты радуют далеко не всегда. Причины невысоких баллов могут быть разные, часто они связаны не с низким уровнем знаний ученика, а с неправильно организованным процессом подготовки к экзаменам.

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Какие ошибки допускают школьники во время подготовки к ЕГЭ и как их избежать, рассказывает методист Учи.Дома Елена Буренина.

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Ошибка №1. Использование неактуальных ресурсов и литературы

При выборе материала для подготовки некоторые выпускники совершают ошибку с выбором пособий: одни берут слишком сложные вузовские учебники по тем или иным предметам, другие по совету старшего поколения обращаются к материалам, по которым учились еще их родители.

В первом случае школьник начинает искать подвох буквально в каждом задании и в итоге неверно решает даже самые простые вопросы первой части. Во втором случае выпускник совершает ошибки, потому что информация в учебных пособиях может отличаться. Нельзя забывать, что наука развивается быстрыми темпами и то, что было незыблемо и не подвергалось сомнению вчера, перестаёт быть аксиомой сегодня. Например, каким бы ни был замечательным учебник общей биологии Ю. И. Полянского, теорию РНК-мира в нём найти не удастся — и так примеров очень много.

Поэтому за основу лучше брать современные учебники, желательно для профильных классов. При этом нет смысла гнаться за самыми новыми сборниками, можно выбирать те, что были выпущены в течение последних 2-3 лет, гораздо важнее обращать внимание на авторский коллектив: стоит выбирать пособия, написанные составителями заданий, а не сторонними экспертами.

Ошибка №2. Разбор тем высокой сложности до того, как отработан базовый уровень

К сложным темам, так называемым, заданиям под звездочкой стоит переходить только тогда, когда ученик уверенно решает задания первых частей экзамена. С одной стороны, разобраться с трудным материалом важно, ведь без него не получить высшие баллы, но, с другой стороны, это не всегда целесообразно. В условиях цейтнота, проработка ограниченного количества тем дает противоположный эффект: ученик недостаточно натренирован в первых заданиях, из-за волнения на экзамене делает много ошибок.

Поэтому готовиться к усложненным частям ЕГЭ нужно начинать тогда, когда пройдены основные категории вопросов и остался запас времени или же, можно разбирать их параллельно, но ни в коем случае не оставлять без внимания базовые задачи экзамена.

Ошибка №3. Отсутствие полноценного отдыха долгое время

Объем нагрузки должен быть равномерно распределен по всему учебному году, в идеале - двум годам (десятый и одиннадцатый классы). Увеличивать интенсивность подготовки непосредственно перед экзаменом — большая ошибка, потому что это ведет к переутомлению и снижению концентрации внимания на самом экзамене.

Не стоит переживать, если ученик не помнит материал, пройденный неделю назад. Это нормальное явление, так организм говорит о том, что следует немного отдохнуть и, например, сменить деятельность — заняться спортом, пойти на прогулку, — очень полезно перемежать умственную деятельность физической активностью.

Также лучше не запрещать подростку время от времени общаться с друзьями, играть в компьютерные игры и смотреть видео в Tik-Tok во время подготовки к экзаменам. Подобные запреты не дадут положительного эффекта, скорее наоборот станут дополнительными источниками стресса.

Единственное, что стоит строго соблюдать — это режим дня, старшекласснику нужно вовремя ложиться спать и сон должен составлять не менее 8-9 часов. При этом не стоит забывать о биологических особенностях организма — часы максимальной активности у всех разные. Поэтому имеет смысл вместе с ним составить оптимальный распорядок дня, учитывая особенности его биологических ритмов.

В последние дни перед экзаменами желательно уменьшить количество занятий, отвлечься, побыть на природе, посидеть в кафе, пообщаться с друзьями на темы, которые не касаются школы, экзаменов и поступления в университет.

Ошибка №4. Отсутствие индивидуально составленной программы подготовки

Способы и порядок усвоения материала у всех разные: какие-то темы усваиваются быстро, над какими-то, напротив, нужно посидеть подольше, кроме того, отличается время, выделенное на подготовку к экзамену, поэтому для каждого школьника нужен свой сценарий подготовки. Именно по этой причине Учи.Дома предлагает каждому ученику индивидуальный план подготовки к ЕГЭ — разработаны разные варианты, рассчитанные на два года, на год или даже на несколько месяцев, различается и формат занятий — это могут быть как индивидуальные тет-а-тет уроки с репетитором, так и групповые вебинары, каждый ученик выбирает комфортный и, следовательно, эффективный для него подход.

Что делать в случае, если выпускник после нового года поменял планы и решил сдавать предмет, к которому раньше не готовился? В такой ситуации можно предложить следующую тактику: взять небольшое по объему, но охватывающие все темы, пособие для подготовки к ЕГЭ и сборник вариантов заданий. Далее следует решать случайно выбранные варианты. При появлении трудностей с решением отдельных заданий, необходимо открывать соответствующий раздел пособия, разбираться в теме, а затем возвращаться к заданию. Можно ограничиться выполнением только заданий первой части, а в заданиях второй части читать вопрос и сразу смотреть предполагаемый ответ. Такой способ подготовки не гарантирует получение высоких баллов, но помогает по максимуму охватить материал за сжатые сроки.

Ошибка №5. Отсутствие сценария поведения на экзамене

Некоторые выпускники теряют много баллов на том, что нерационально распределяют время экзамена: оставляют первый блок на “потом” и сразу приступают к сложным вопросам, которые требуют больше времени на выполнение. В большинстве случаев это неверная тактика, которая приводит к потере баллов. Также очень обидно, когда ученик все задания решил на черновике, но ему не хватает времени перенести их в бланк с ответами.

Во избежание подобных сложностей нужно несколько раз отрепетировать экзамен в условиях, максимально приближенных к реальным, то есть, засекая время, не имея возможности задержаться с выполнением или отложить его “на потом”. Такая тренировка помогает научиться правильно распределять время экзамена, а также помогает справиться со стрессом.