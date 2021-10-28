Цукерберг учит своих детей программировать с трёх лет

Жена основателя Facebook Марка Цукерберга Присцилла Чан в интервью The Times рассказала, что их дети Максима и Августа с трёх лет занимаются кодингом вместе с отцом. Это стало для миллиардера своеобразной традицией. Чан также рассказала, что перед сном Цукерберг читает детям небольшую молитву на китайском языке, который выучил ещё в 2014 году. «Иногда они читают книги вместе. Иногда они вместе пишут код. Марк делает это с Августой с тех пор, как ей исполнилось три года», — поделилась Присцилла в беседе с интервьюером. В целом Присцилла с супругом уже давно делят родительские обязанности. Например, Чан собирает и отвозит четырёхлетнюю Августу и пятилетнюю Максиму в детский сад, а Марк укладывает их спать. Пара воспитывает дочерей как евреек, но рассказывает им и о китайской культуре. Перед сном Цукерберг читает детям небольшую молитву на китайском языке. Ранее два человека, которые работали в семье основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали на пару в суд. Миллиардера и его супругу обвинили в домогательствах и дискриминации. Фото: CC BY 2.0