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Учёные назвали единственный способ защитить детей от коронавируса

News.ruиещё 4
2 часа назад

Назван метод защиты детей от COVID-19
Фото: News.ruNews.ru

Защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции можно только с помощью вакцинации взрослых. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, его слова приводит URA.RU.

Пока не началась вакцинация подростков, остаётся только принять меры, чтобы вокруг детей в семье, в классе, в спортивной секции были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции, — сказал учёный.

Позицию коллеги поддержал иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он также считает, что для защиты детей следует вакцинировать взрослых, поскольку подростки практически не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что российские медики во взаимодействии с волонтёрами будут уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса. Именно этот вопрос сейчас является наиболее важным, заявил глава государства.

В свою очередь директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в скором времени в России будет зарегистрирована детская вакцина против коронавируса. В настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата.

Дети,Алексей Аграновский,Александр Гинцбург,Николай Крючков,Владимир Путин,МГУ,РИА Ura.ru,
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