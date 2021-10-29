Назван метод защиты детей от COVID-19

Защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции можно только с помощью вакцинации взрослых. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, его слова приводит URA.RU.

Пока не началась вакцинация подростков, остаётся только принять меры, чтобы вокруг детей в семье, в классе, в спортивной секции были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции, — сказал учёный.

Позицию коллеги поддержал иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он также считает, что для защиты детей следует вакцинировать взрослых, поскольку подростки практически не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что российские медики во взаимодействии с волонтёрами будут уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса. Именно этот вопрос сейчас является наиболее важным, заявил глава государства.