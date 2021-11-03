Кабмин РФ подготовит новые меры поддержки семей с детьми

Правительство России разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми, которая предполагает в том числе дополнительную помощь малообеспеченным россиянам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости» Александр Гальперин/РИА «Новости»

"В рамках формирования такой системы планируется адресно поддерживать семью весь период взросления ребенка (от рождения и до совершеннолетия), охватив при этом все категории малообеспеченных граждан", - рассказали в правительстве.

Меры поддержки предполагается предоставлять в зависимости от материального положения семьи. При этом власти намерены упростить процедуру получения выплат и сократить до минимум число необходимых документов, необходимых для оформления соответствующих средств.

В августе президента РФ Владимир Путин поручил правительству в случае необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения уровня их доходов.