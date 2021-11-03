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Жуткие стрижки и испорченные деньги: родители поделились выходками детей

Даша Краснова
3 ноября

Воспитывать детей — тяжело, весело и грустно одновременно, но наблюдать за тем, как растет новый человек — бесконечно радостно и интересно. На сайте Reddit родители решили рассказать о том, какие странные поступки совершали их дети, когда взрослые отвлекались.

«Их совершенно не смутило то, что они сделали с собой с помощью машинки для стрижки в 5 утра».
1/16 «Их совершенно не смутило то, что они сделали с собой с помощью машинки для стрижки в 5 утра».
Фото: Reddit
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«Ехал в магазин 45 минут, думая, что у меня в кармане маска. Это был детский носок».
2/16 «Ехал в магазин 45 минут, думая, что у меня в кармане маска. Это был детский носок».
Фото: Reddit
«Решил пропылесосить сидения в минивэне, как через 30 секунд пылесос выключился, а ребенок начал плакать. Малыш в порядке».
3/16 «Решил пропылесосить сидения в минивэне, как через 30 секунд пылесос выключился, а ребенок начал плакать. Малыш в порядке».
Фото: Reddit
«Ребенок повесил влажные салфетки, чтобы они высохли».
4/16 «Ребенок повесил влажные салфетки, чтобы они высохли».
Фото: Reddit
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"Я решила, что каждый должен отвечать за свои поступки самостоятельно. Поэтому на фото происходит уборка".
5/16 "Я решила, что каждый должен отвечать за свои поступки самостоятельно. Поэтому на фото происходит уборка".
Фото: Reddit
"При нынешнем уровне стресса, ванная с пеной должна выглядеть примерно так".
6/16 "При нынешнем уровне стресса, ванная с пеной должна выглядеть примерно так".
Фото: Reddit
«В игрушечном пауке моего сына прятался геккон-фриггин».
7/16 «В игрушечном пауке моего сына прятался геккон-фриггин».
Фото: Reddit
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«Мой племянник хотел портрет Джорджа Вашингтона. Слава богу, он не хотел портрет Бена Франклина».
8/16 «Мой племянник хотел портрет Джорджа Вашингтона. Слава богу, он не хотел портрет Бена Франклина».
Фото: Reddit
«Она думала, что это "белая вода"».
9/16 «Она думала, что это "белая вода"».
Фото: Reddit
"Когда хотели сделать подарок папочке".
10/16 "Когда хотели сделать подарок папочке".
Фото: Reddit
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«Мой сын сказал, что он горячий, и попросил мороженое. Это не то, что я ожидал».
11/16 «Мой сын сказал, что он горячий, и попросил мороженое. Это не то, что я ожидал».
Фото: Reddit
"Жена долго просила меня о даче, бойтесь своих желаний".
12/16 "Жена долго просила меня о даче, бойтесь своих желаний".
Фото: Reddit
«Подруга жены была убеждена, что в кроватке ее дочери был ребенок-призрак. Оказывается, папа забыл снять наклейку с матраса».
13/16 «Подруга жены была убеждена, что в кроватке ее дочери был ребенок-призрак. Оказывается, папа забыл снять наклейку с матраса».
Фото: Reddit
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"Мойдодыр оценил бы этого ребенка".
14/16 "Мойдодыр оценил бы этого ребенка".
Фото: Reddit
"Надеюсь, ему было приятно".
15/16 "Надеюсь, ему было приятно".
Фото: Reddit
"Сначала я не мог найти его, а потом понял, что игра в прятки вышла на новый уровень".
16/16 "Сначала я не мог найти его, а потом понял, что игра в прятки вышла на новый уровень".
Фото: Reddit

Кто-то потерял ребенка в IKEA, а потом нашел на высоком шкафе, а кто-то обнаружил порезанные деньги, раскрашенные машины и даже собак! Ведь дети не щадят никого.

"Однажды я выбросила в помойку золотые украшения моей мамы, потому что решила, что это мусор. Сутки родители искали их по всему дому, а когда все-таки нашли, я сказала, чтобы в следующий раз не разбрасывали", - вспоминали и свои истории из детства участники треда.

Дети,Фото,Ikea,
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