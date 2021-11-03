Воспитывать детей — тяжело, весело и грустно одновременно, но наблюдать за тем, как растет новый человек — бесконечно радостно и интересно. На сайте Reddit родители решили рассказать о том, какие странные поступки совершали их дети, когда взрослые отвлекались.
Кто-то потерял ребенка в IKEA, а потом нашел на высоком шкафе, а кто-то обнаружил порезанные деньги, раскрашенные машины и даже собак! Ведь дети не щадят никого.
"Однажды я выбросила в помойку золотые украшения моей мамы, потому что решила, что это мусор. Сутки родители искали их по всему дому, а когда все-таки нашли, я сказала, чтобы в следующий раз не разбрасывали", - вспоминали и свои истории из детства участники треда.