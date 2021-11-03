"Однажды я выбросила в помойку золотые украшения моей мамы, потому что решила, что это мусор. Сутки родители искали их по всему дому, а когда все-таки нашли, я сказала, чтобы в следующий раз не разбрасывали", - вспоминали и свои истории из детства участники треда.