Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+6° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

В Госдуме прокомментировали законопроект о выплатах алиментов на детей-инвалидов

RT на русскомиещё 3
1 час назад

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала об инициативе дополнить законодательство нормой о дифференциации алиментов для семей с детьми-инвалидами.

О продолжении работы над направлениями, заложенными комитетом по вопросам семьи, женщин и детей предыдущего созыва, Нина Останина рассказала в беседе с «Парламентской газетой».

«В первую очередь это законопроект о создании пополняемого фонда, за счёт которого государство сможет помогать семьям, где один из родителей уклоняется от своих обязанностей, о чём не раз говорил Владимир Путин. Мы готовы выступить инициаторами законодательной инициативы. Детали будущего документа обсудим на парламентских слушаниях. Пока члены нашего комитета единодушны, что необходимо дополнить законодательство нормой о дифференцированных алиментных отчислениях для наиболее уязвимых категорий, в первую очередь — детей-инвалидов», — сказала она, отметив, что в настоящее время алименты для здорового ребёнка и ребёнка-инвалида назначаются в одинаковом размере.

Ранее управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина в беседе с «Известиями» положительно оценила дополнительные меры поддержки семей с детьми, принимаемые правительством России.

Дети,Нина Останина,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,Парламентская газета,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители