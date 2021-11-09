В Госдуме прокомментировали законопроект о выплатах алиментов на детей-инвалидов

«В первую очередь это законопроект о создании пополняемого фонда, за счёт которого государство сможет помогать семьям, где один из родителей уклоняется от своих обязанностей, о чём не раз говорил Владимир Путин. Мы готовы выступить инициаторами законодательной инициативы. Детали будущего документа обсудим на парламентских слушаниях. Пока члены нашего комитета единодушны, что необходимо дополнить законодательство нормой о дифференцированных алиментных отчислениях для наиболее уязвимых категорий, в первую очередь — детей-инвалидов», — сказала она, отметив, что в настоящее время алименты для здорового ребёнка и ребёнка-инвалида назначаются в одинаковом размере.