TikTok стал причиной нервного расстройства у детей

Испанское издание La Vanguardia сообщило об увеличении количества детей и подростков с различными нарушениями, похожими на тики. Подобные расстройства спровоцировала именно социальная сеть TikTok.

С каждым днём всё больше несовершеннолетних пациентов в Испании обращаются к врачам с жалобами на подёргивания, непроизвольные звуки и т.п. Причём это не синдром Туретта, отмечает Дарио Ортигоса, руководитель отделения расстройств движения больницы Сан-Жоан-де-Деу в Барселоне, а функциональное расстройство движения. Многие из таких пациентов - это девочки в возрасте от 10 до 14 лет.

Как на это повлиял TikTok? По мнению Ортигоса, эта соцсеть заставляет детей давать обратную связь по поводу того, что они там видят. Например, хештег «tourette» набирает пять миллионов просмотров, и в итоге подростки начинают подражать тем, кто снимает видео на данную тему. Опасность такого подражания состоит в том, что многие из этих «последователей» имеют недиагностированные расстройства нервно-психического развития, но в лёгкой форме. Это значит, что они склонны к определённым заболеваниям, и в итоге имитация каких-либо действий становится особенностью поведения детей.