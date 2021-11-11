Почему одни мамы успевают все, а другие – ничего

Совмещать заботу о ребенке с работой по дому, а то еще и просто с работой – задача не из легких. Но в то время, как у одних мам полный цейтнот по всем фронтам, другие успевают все, в том числе и отдохнуть, и выпить кофе с подружками. В чем секрет?

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Конечно, важную роль играют обстоятельства, от нас не слишком зависящие. Например, характер и темперамент ребенка. Один пятилетка способен часами слушать книжки или рисовать, другой – требует постоянных активностей, и стоит маме отвлечься хоть на минутку, на обоях появляются картины помадой, а любимая чашка летит на пол. Но на какие-то вещи повлиять в наших силах. Рассказываем, что именно помогает мамам все успевать.

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Уровень перфекционизма

Одна мама в ужасе уверяет, что в квартире у нее полный бардак, еда не готова, а ребенок предоставлен сам себе. Другая искренне считает, что дома у нее все отлично, обед готов, а чадо всегда при делах.

Но на поверку может отказаться, что представления и о порядке, и о вкусном ужине, и о хорошей матери в целом у этих женщин разные. Одна считает, что собранные в корзину игрушки и пол, по которому проехал робот-пылесос, уже обеспечивают ей звание хозяйки года. А уж макароны с сосисками гарантируют еще и ценный приз.

Другая же целыми днями полирует дверные ручки, расставляет тарелки по размерам, а чашки по цветам, сокрушаясь, что не успевает водить ребенка на второй иностранный язык. Чем выше требования мы к себе предъявляем, тем сложнее им соответствовать. И результатом всех усилий становится вовсе не достижение идеала, а усталость и недовольство собой. Может быть, сосиски не такая уж плохая идея?

Делегирование полномочий

Почему-то многим мамам кажется неправильным просить о помощи и даже просто пытаться облегчить себе быт. Пригласить бабушку ? Нет, она опять начнет рассказывать, как надо воспитывать детей.

Вызвать клининг, чтобы помыть окна и сантехнику? Вот еще, чужие люди будут за меня убирать. Заказать готовую еду? Как можно кормить семью этой отравой. Попросить помощи у мужа и старшего ребенка? Да они оба как дети, проще самой.

Но справиться с большим объемом дел самостоятельно иногда просто невозможно, особенно, когда в доме дошкольник, требующий внимания.

Количество ресурсов

Часто мамы корят себя за то, что слишком много времени проводят в социальных сетях, злоупотребляют сладостями , а пока ребенок спит, смотрят сериалы. Но корень зла – совсем не в ежедневном чтении постов и комментариев к ним. Главная причина такого поведения – усталость и нехватка ресурсов. Мы ежедневно тратим их на ребенка и ведение быта и находимся в состоянии хронического дефицит. Усиливает этот дефицит недостаточное количество сна, плохое самочувствие и нехватка положительных эмоций, которые проще всего почерпнуть, «тупя» в соцсетях с пачкой печенья в руках. Но это все – достаточно скудные источники.