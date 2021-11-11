Почему женщины отказываются от детей

Существует мнение, что женщины отказываются от новорожденных детей, потому что не хотят усложнять себе жизнь и не обладают материнским инстинктом. На самом деле за такими историями часто скрывается личная трагедия. Решение оставить ребёнка женщины принимают под влиянием родственников и внешних обстоятельств. Специалисты, работающие с такими случаями уверены: большинство из мам отказников — не чудовища, а люди, которым нужна помощь.

NEWS.ru собрал истории матерей, которым пришлось оставить детей в роддоме или за них такое решение приняли родственники.

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Единственный шанс

Город Чебоксары, зима. В баре сидят две девушки. К одной из них подходит знакомиться мужчина. Молодой человек протягивает руку — «Роман». «Ольга», — представляется собеседница. Разговор сразу клеится. Находится много общих тем. Взрослый и состоятельный мужчина впечатляет студентку 2 курса местного вуза. Он просит номер телефона, она не может отказать. На следующий день звонит телефон. Приглашение пойти на свидание, а потом ещё на одно. Ольга быстро поняла, что влюбилась. Ей казалось, что отношения серьезней некуда. Она была уверена — дело идёт к свадьбе.

Забеременела девушка быстро и очень обрадовалась этому факту. Была уверена — Роман тут же сделает её предложение. Но реакция молодого человека оказалось неожиданной. Он встретил известие холодно и сообщил, что ему надо подумать. После чего долго избегал встреч. Ольга начала наводить справки и выяснила, что мужчина давно женат. Позже Роман в этом признался сам. Он заявил, что разводиться не собирается, и ребёнок ему не нужен. Пока в паре шли разбирательства, срок беременности приблизился к 4 месяцам. Аборт делать было поздно.

Родители девушки не обрадовались известию. Ольга из религиозной семьи со строгими нравами. Окружение у них — соответствующее. Мать и отец боялись огласки и осуждения со стороны знакомых и родственников. К тому же были уверены — дочери надо сначала доучиться. Они предложили Ольге скрыть беременность, а потом оставить ребёнка в роддоме. Как говорит девушка, на неё просто надавили своим авторитетом. После родов она написала отказ от сына. Сначала его определили в дом малютки, потом быстро усыновили приёмные родители. Ребенок был абсолютно здоровым. За такими стояла очередь.

Через несколько лет Ольга встретила мужчину и захотела родить. Долго ничего не получалось, она прошла медицинское обследование. Врачи сообщили, что женщина бесплодна. Генетическая аномалия. Доктор объяснил, что та давняя беременность — это выпавший ей «один шанс на несколько тысяч». Повторение такого вряд ли возможно. Ольга тогда окончательно возненавидела своих родителей. Прекратила с ними общение. За необдуманный поступок женщина обвиняла и их, и себя. Она долго пыталась найти своего сына и наладить с ним контакт. Но приемные родители оказались категорически против. Мальчик сам не хотел видеть биологическую мать, хотя знал, что он приёмный.

Сейчас Ольге за 40 и личная жизнь у неё пока не сложилась. Отношения с мужчинами разваливаются после нескольких месяцев встреч. На сеансах психотерапии женщина выяснила, что причина этому — чувство вины. Она не может простить себя за отказ от собственного сына. Глубокая психотравма мешать полноценной жизни.

Оставляй, родишь ещё

В 2019 году в России более 2 тысяч матерей отказывались от своих детей. Средний возраст матери младенца-отказника — 27-28 лет, такие данные сообщили NEWS.ru в фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Психолог и волонтёр организации Ольга Шихова перечислила причины, по которым матери не забирают младенцев из роддома. Первая — крайняя бедность, вторая — отсутствие поддержки со стороны родственников и отца ребёнка. Часто сложно отделить одно от другого.

На материальные трудности накладываются проблемы в отношениях с родителями, особенно с мамой. Это часто всплывает на консультациях. Родители не поддерживают будущую мать по разным причинам — неготовность к внукам, боязнь осуждения, проблемы с деньгами.

Ольга Шихова

Психолог и волонтёр фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам"

Женщина, которая только что родила особенно уязвима. У неё меняется гормональный фон, она сверхчувствительна ко всему, не может критически воспринимать реальность. Если в этот момент её ещё бросает мужчина, это воспринимается, как настоящая трагедия, сообщает NEWS.ru психолог Наталья Малышева. В этот момент важна поддержка окружения, особенно родственников. Если советуют отказаться от младенца, она воспринимает эту информацию, как истину последней инстанции.

В основном оставляют детей в роддоме женщины, которые прибыли в мегаполис из другого региона или государства, продолжает Ольга Шихова. Они ищут лучшей жизни, хотят заработать денег. Женщины селятся в скромном съемном жилье и всё время проводят на работе. Часто на родине их ждут дети или престарелые родители, которым они отправляют деньги.

Женщина встречает в большом городе мужчину или он переезжает с ней. Она беременеет, мужчина заявляет, что ребенок ему не нужен и пропадает. Будущая мать понимает, что с младенцем на руках работать и платить за съемное жильё она не сможет. А дома её не примут или в регионе просто нет работы. Получается замкнутый круг, — сообщает волонтёр фонда.

Домашнее насилие — ещё одна причина отказа от ребёнка, сообщает Шихова. Женщина регулярно терпит побои мужа и боится, что такая же участь постигнет и нового члена семьи. Поэтому она решает, что с приёмными родителями ему будет лучше. Другой вариант — дама уже сбежала от мужа-тирана, но жить ей негде и не на что. Реже женщины отказываются от младенцев с серьёзными ментальными или физическими недугами. Врачи сообщают, что ребёнок долго не проживёт или до конца жизни будет прикован к постели. Поэтому ему нужен профессиональный уход, который дома обеспечить сложно.

Часто отказываются от своих детей женщины, страдающие алкоголизмом и наркоманией. По словам Аликиной, они поступают в родильный дом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Призывать их к совести не удастся, потому что эти женщины сначала требуют лечения от своей зависимости. Дети от таких мам рождаются больными, недоношенными, с врожденными пороками развития. В будущем у многих прогрессирует умственная отсталость. У таких детей не так много шансов на усыновление.

Иногда не забирают своих детей из роддома многодетные матери, живущие небогато и в стеснённых условиях, сообщает NEWS.ru руководитель общественного движения «Наши дети» Наталья Аликина. Несколько лет назад в Ленинградской области женщина забеременела от мужа. Супруги поняли, что четвертого младенца не потянут. На аборт она не решилась. Зачем убивать живую душу, если можно «подарить» здорового ребенка бесплодной паре. Женщина тщательно следила за здоровьем все 9 месяцев и в роддоме написала отказ. По словам Аликиной, несколько похожих историй было в регионе.

Кто усыновляет отказных детей

В России много желающих усыновить ребёнка. В большинстве регионов есть очередь. Будущим приёмным родителям приходится ждать месяцами, а то и годами. Большинство малышей находит дом в первый год жизни. Сразу после прохождения медицинского обследования (обязательная процедура). Люди стараются забрать младенца из казённого дома как можно раньше, чтобы он лучше адаптировался к семье.

Охотнее всего усыновляют здоровых детей славянской внешности, сообщает Наталья Аликина. Дети мигрантов без сопутствующих заболеваний чуть меньше востребованы. Избегают же приёмные родители малышей с тяжелыми нарушениями психического развития. Многие даже готовы взять малыша без руки и ноги, с ДЦП, поражениями дыхательной системы. Всем хочется, чтобы ребёнок умел полноценно общаться и понимал, что происходит вокруг.

Он умер, но не точно

Иногда отказ от ребёнка можно оформить даже без согласия матери. Деньги решают всё. То, что случилось несколько лет назад в Краснодарском крае скорее похоже на сериальную историю, чем реальную жизнь. Анна и Александр (имена изменены) — взрывные и темпераментные молодые люди. Их отношения были похожи на американские горки. Сначала расставались, а потом мирились. Родителям эти качели порядком надоели. После очередной ссоры Анна поняла, что беременна. Мать и отец заявили девушке: замуж за него ты не пойдёшь. Стали убеждать отказаться от ребёнка. Александр же на ситуацию повлиять не мог, возлюбленная прекратила общение с ним. Анна решила рожать младенца во что бы то ни стало. Была полна решимости воспитать его одна.

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Роды прошли хорошо. Но через пару часов к Анне в палату зашёл врач и сообщил, что малыш умер. Эту же информацию подтвердили, когда отец ребёнка пришёл его забирать. Женщина долго страдала, говорит, что а тот момент окончательно решила разорвать отношения с Александром.

Через несколько лет она случайно услышала разговор родителей и поняла, что случилось на самом деле. Заведующему родильным отделением заплатили деньги, чтобы он сообщил матери о смерти малыша. Бабушка и дедушка были даже не против умерщвления собственного внука. Но гинеколог поступил гуманней. Ребёнка просто отдали на усыновление в другую семью.

В начале Анна не поверила. Пошла наводить справки в роддом. Сказанное за закрытой дверью оказалось правдой. Младенца действительно отдали. Искать своего сына женщина не стала. Долгие годы Анну мучило чувство вины. Она ругала себя, что не усомнилась в родителях и вовремя не догадалась, что близкие её обманули. В 40 лет женщина вышла замуж и стала матерью во второй раз. Только после долгой работы с психологом ей удалось наладить свою жизнь.

Отказ женщины от ребенка оказывает огромное влияние на ее психику в будущем. Из-за постоянного чувства вины она считает, что недостойна уважения, счастья, финансовой стабильности. Подобные убеждения оказывают неблагоприятные последствия в жизни женщины. Например, она может быть в отношениях с тираном, работать на низкооплачиваемой работе, терпеть неуважение, хамство и неподобающее отношение окружающих, сообщила NEWS.ru врач-психиатр, нарколог, психотерапевт Вероника Сысоева. Женщины с таким убеждением чуть ли не специально стремятся попасть в сложные ситуации, занимая пассивную позицию и отказываясь от перемен в лучшую сторону. Также этот поступок может повлиять на отношения с будущими детьми. Постоянные воспоминания об их оставленном брате или сестре будут отравлять жизнь всем.

Постоянное чувство вины и поедание себя изнутри не дают положительных результатов. Женщина превращается либо в маму-тирана, либо полностью перестает заниматься детьми, ложно понимая, что ничто не сможет изменить статус пл

Вероника Сысоева врач-психиатр, психотерапевт, к. м. н., эксперт по работе с подсознанием

Что будет с детьми дальше

В родильном доме или в больнице женщина пишет заявление об отказе от родительских прав. С этого момента забота о ребёнка ложиться на плечи государства. Младенец после прохождения процедуры медицинского обследования должен быть направлен в сиротское учреждение или передан в семью. В реальности же такие дети могут долго жить в больнице. Причины разные — бюрократические проволочки, отсутствие мест в домах малютки. Государственное финансирование больничных отказников — скудное. Малыши испытывают дефицит внимания и общения, что приводит к так называемому эмоциональному голоду. Детей плохо кормят, они не бывают на улице. Это серьезно сказывается на их умственном и физическом развитии. Поэтому отказ от ребёнка — это русская рулетка. Судьба может сложиться хорошо, но психологическая травма на всю жизнь тоже возможна.

В современной России даже обычная женщина, не слишком большого ума, с маленькой зарплатой и без мужа в состоянии вырастить ребёнка одна, убеждена Наталья Аликина. По крайней мере это так в крупном городе. По её словам, множество фондов и организаций помогают детям и матерям. Открыто много приютов для женщин с детьми. Если женщина захочет, она сможет выйти сложной ситуации, убеждена эксперт. Ольга Шихова советует звонить на телефон доверия фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Сотрудники организации окажут помощь, вне зависимости от того, в каком регионе человек находится.