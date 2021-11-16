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Психолог рассказала, зачем подростки делают опасные селфи

Letidor.ruиещё 1
2 часа назад

В Сети нередко можно увидеть фотографии детей и молодых людей, сделанные на крыше поезда или на вершине какого-либо здания. Взрослые возмущаются, мол, молодежь совсем страх потеряла. Ведь подобные выходки крайне опасны и могут закончиться трагедией. Детский психолог Юлия Жилякова объяснила склонность подростков к таким снимкам. Подробности читайте в нашей новости.

Психолог рассказала, зачем подростки делают опасные селфи
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

По словам специалиста, подростку важно обозначить свое место в мире, этому помогают попытки выделиться среди окружающих. Сделать это можно, в частности, благодаря социальным сетям.Эксперт добавила, что в подростковом возрасте проявляются всплески эмоций и гормональные изменения, что повышает азартность и увлеченность чем-либо. В эти моменты ребенок не всегда способен осознать ценность своей жизни, поэтому здесь должны помочь родители.

Мамам и папам стоит с рождения внушать сына или дочери о самоценности и позволять проживать чувства. Любовь, понимание и поддержка снизят риски необдуманных поступков, заключила Жилякова.

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