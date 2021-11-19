Генетик усомнился в использовании иностранных вакцин после их появления в России

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Если в России появятся иностранные вакцины от коронавирусной инфекции, то они будут использоваться только в частной медицине. Кроме этого, их высокая стоимость может сократить круг тех, кто сможет их себе позволить. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Он отметил, что в стране действительно есть люди которые хотят привиться, но не хотят использовать отечественные вакцины.

— Но государству нет смысла субсидировать иностранных производителей, которые конкурируют с отечественными. Поэтому зарубежные вакцины в России могут быть доступны только в частной медицине. При этом они и сами недешевые, и нужно еще учитывать сложности с транспортировкой в РФ, — сказал Исаев в беседе с ТАСС.

Также эксперт предположил, что когда ВОЗ и Европа признают «Спутник V», то Россия сможет пойти навстречу и разрешить зарубежные вакцины.