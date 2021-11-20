Новорожденных в России начнут проверять на 36 заболеваний с 2023 года

Всех новорожденных в России с 2023 года начнут проверять на 36 заболеваний. Это позволит выявлять у всех детей СМА до появления первых клинических симптомов.

По информации главного внештатного специалиста по медицинской генетике Минздрава России Сергея Куцева, с 2023 г. в России всех новорожденных будут обследовать на 36 заболеваний. По сообщению специалиста на пресс-конференции по спинальной мышечной атрофии, перечень скринированных заболеваний для новорожденных будет расширен.

Сейчас всех новорожденных в стране обследуют на пять наследственных заболеваний, а с 2023 г. количество обследований увеличат до 36. Одно из них — спинальная мышечная атрофия.