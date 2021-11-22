Okko и портал «Рамблер» покажут юбилейный концерт фонда «Подари жизнь»

26 ноября, в день своего 15-летия, благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и тяжёлыми гематологическими заболеваниями «Подари жизнь» проведёт благотворительный концерт «Не смотри назад» в театре «Современник». На мероприятии выступят лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, «Синекдоха Монток», Рушана, Sirotkin, Муся Тотибадзе, The Hatters, «Сёстры», RINAL, MANIZHA, Tesla Boy, а также Юрий Шевчук и группа ДДТ. Режиссёр концерта — хореограф Владимир Варнава.

Прямая трансляция мероприятия начнётся в 20:00 мск. Она пройдёт в мультимедийном сервисе Okko и на портале «Рамблер», входящих в экосистему Сбера, который стал генеральным партнёром концерта. Во время эфира каждый зритель сможет пожертвовать любую сумму на лечение подопечных фонда.

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Именно в театре «Современник» в 2005 году Чулпан Хаматова и Дина Корзун провели первый благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на аппарат по облучению крови для Российской детской клинической больницы, а 26 ноября 2006 года учредили фонд, который стал заниматься системной помощью в сфере детской онкологии. За время его работы помощь получили более 73 000 детей. Смысл работы фонда заключается в том, чтобы каждый его подопечный вовремя получил самую эффективную медицинскую и немедицинскую поддержку.

Сбер помогает фонду "Подари жизнь" уже много лет. Поэтому мы с радостью поддержали благотворительный концерт "Не смотри назад", а обеспечить к нему дополнительное общественное внимание помогут компании нашей экосистемы — Okko и "Рамблер". Уверен, что с помощью этого мероприятия фонд сможет собрать ещё больше средств для помощи своим подопечным

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка

В этом году нашему фонду исполняется 15 лет. Мы ценим и любим всё, что было сделано за это время благодаря поддержке благотворителей, доноров и волонтёров. Но мы не остаёмся в прошлом, перед нами новые вызовы. Наша жизнь и наша энергия — впереди: в новом, молодом, разнообразном и актуальном. Мы пригласили встретить 15-летие фонда людей, кто в этом будущем уже живёт, создаёт, осмеливается, меняет. Мы знаем, что детский рак излечим. Мы знаем, что с нами ваша поддержка. И этого достаточно, чтобы идти вперёд, не оглядываясь

Чулпан Хаматова

Актриса и учредитель фонда «Подари жизнь»

Фонд «Подари жизнь» решает следующие задачи:

— сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями;

— помощь онкологическим и гематологическим клиникам, где лечатся дети и молодые взрослые;

— привлечение общественного внимания к проблемам больных детей;

— содействие развитию безвозмездного донорства крови;

— оказание социальной и психологической помощи больным детям;

— содействие работе волонтёрских групп при детских онкогематологических клиниках.