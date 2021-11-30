Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
0° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
5 часов назад

Мужчина потерял жену и узнал неприятную тайну

Пользователь Reddit поделился историей о том, как потерял жену и вскоре узнал неприятную тайну. Мужчина рассказал, что супруга перед смертью оставила ему записку, где призналась, что он, возможно, не является отцом их ребенка.

Мужчина потерял жену и узнал неприятную тайну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора поста, десять месяцев назад у него умерла жена. Незадолго до этого она написала письмо, в котором рассказала о том, что изменила ему за несколько дней до свадьбы.

«В нем было написано, что наш четырехлетний сын может быть не от меня, потому что на своем девичнике она напилась и провела ночь с незнакомцем», — рассказал герой истории.

Он уточнил, что через некоторое время после свадьбы его жена забеременела и не знала, кто на самом деле является отцом ее ребенка.

«Она думала, что будет лучше обрушить эту новость на меня тогда, когда я не смогу ей противостоять», — пожаловался автор поста.

Мужчина рассказал, что позже сделал ДНК-тест, который подтвердил тот факт, что он не является отцом ребенка.

«Может быть, мне не стоило делать тест. Может быть, легче жить и не знать правды. Но мне просто нужно было знать. Теперь я знаю, и я опустошен», — признался рассказчик.

Мужчина подчеркнул, что произошедшее никак не изменило его отношения к своему ребенку. По словам пользователя, сын многое значит для него, и он не виноват. «Я не могу перестать плакать. Слава богу, что мой сын сейчас у моих родителей. Я бы ненавидел себя, если бы он увидел меня в таком состоянии. Мое сердце разбито», — заключил автор поста.

В комментариях под постом пользователи посочувствовали мужчине. По их мнению, когда-нибудь его сын узнает об этой истории и будет благодарен отцу за то, что тот не бросил его.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители