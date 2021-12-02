Назван самый популярный новогодний подарок для ребенка

Россияне в данный период чаще всего выбирают для детей в качестве подарка на Новый год плюшевых тигров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков.

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По его словам, спрос на символ 2022 года вырос еще в ноябре.

— Лучше всего приобретают плюшевые игрушки в новогоднем прикиде. Это самый актуальный тренд на рынке. Размер такой игрушки не превышает 20 сантиметров, а цена — не более 700 рублей, что очень удобно, — сказал эксперт.

Ближе к праздникам, предупредил Молотков, стоимость игрушек может вырасти.

Плюшевых тигров покупают не только для детей, но и для друзей, коллег, заметил эксперт. При бережном хранении такой подарок может долго радовать своего обладателя, добавил он.