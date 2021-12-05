Путин в рамках "Елки желаний" подарит гитару, поможет побыть в роли пожарного и посетить "Лебединое озеро"

Президент России Владимир Путин примет участие во всероссийской предновогодней акции "Елка желаний". Об этом сообщает РИА "Новости". "Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие в такой замечательной акции как "Елка желаний" вместе с вами", - заявил президент на церемонии награждения победителей международной премии "Мы вместе". Путин подчеркнул, что тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, особенно нужна душевная поддержка. С помощью юного ведущего Егора президент "снял" с установленной в "Манеже" елки три открытки с желаниями, которые ему предстоит исполнить - Путин подарит гитару 14-летнему юноше из Подмосковья, поможет побывать в роли пожарного пятилетнему летнему ребенку из Бурятии, а 13-летней девочке из Ставропольского края президент даст возможность посетить балет "Лебединое озеро". Всероссийская акция "Елка желаний" начала свою работу 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Заявки на участие принимаются до 11 декабря 2021. Цель акции - подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, дети из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли "Деда Мороза" выступают политики, бизнесмены и чиновники. Накануне заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова и начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков присоединились к акции. Организатором "Елки" является благотворительный проект "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".