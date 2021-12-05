Владимир Путин исполнит мечты трёх детей в рамках акции «Ёлка желаний»

На первом оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка из Московской области. На втором было желание 5-летнего мальчика из Бурятии, который хочет побывать в роли пожарного. Третьим стал шар с желанием 13-летней Татьяны из Ставропольского края. Девочка мечтает посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре.Акции «Ёлка желаний» в этом году она проходит с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнить мечты детей с ограниченными возможностями, инвалидностью, а также детей-сирот. Дерево установлено в Большом Кремлёвском дворце. Шары с пожеланиями снимают и исполняют члены правительства, губернаторы и парламентарии.