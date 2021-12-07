Мишустин утвердил выделение еще 6 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении регионам еще свыше 6 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом во вторник сообщает пресс-служба кабмина.

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Мишустин говорил о выделении средств на эти цели на заседании правительства 2 декабря. Тогда он отметил, что "такая поддержка очень важна, ведь речь идет о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности". Ранее в нынешнем году на данные цели было направлено почти 305 млрд рублей.

В кабмине напомнили, что ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом президента РФ Владимира Путина в прошлом году. Их получают семьи с низкими доходами. Затем глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплат. В зависимости от ситуации в семье, теперь их размер может достигать не только 50%, но и 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.