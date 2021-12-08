Назван важный симптом омикрон-штамма у детей

Британский врач Дэвид Ллойд выступил в эфире телеканала Sky News и рассказал о важном симптоме омикрон-штамма у детей. Часть эфира была опубликована в Twitter телеканала.
По словам эксперта, дети чаще всего чувствуют головную боль, потерю аппетита и усталость. Также одним из важных симптомов является сыпь.
"Разница в проявлениях болезни у взрослых и несовершеннолетних становится все более очевидной. Родители должны обращать внимание на появление высыпаний у детей при первых признаках заражения"
Ллойд отметил, что сыпь у зараженных была и раньше, но это были единичные случаи. Теперь доля детей, у которых проявляется этот симптом, достигла 15%.
Он также добавил, что об обмикрон-штамме появляется все больше информации. Известно, что он смертоносен менее "дельты", но очень быстро распространяется среди людей.
Однако пока не понятно, за счет чего омикрон может так быстро распространяться среди людей. Ученые рассказали данные о его заразности.