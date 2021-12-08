Назван важный симптом омикрон-штамма у детей

Британский врач Дэвид Ллойд выступил в эфире телеканала Sky News и рассказал о важном симптоме омикрон-штамма у детей. Часть эфира была опубликована в Twitter телеканала.

По словам эксперта, дети чаще всего чувствуют головную боль, потерю аппетита и усталость. Также одним из важных симптомов является сыпь.

"Разница в проявлениях болезни у взрослых и несовершеннолетних становится все более очевидной. Родители должны обращать внимание на появление высыпаний у детей при первых признаках заражения"

Ллойд отметил, что сыпь у зараженных была и раньше, но это были единичные случаи. Теперь доля детей, у которых проявляется этот симптом, достигла 15%.

Он также добавил, что об обмикрон-штамме появляется все больше информации. Известно, что он смертоносен менее "дельты", но очень быстро распространяется среди людей.