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1 час назад

Минэкономразвития: допподдержка экономики РФ из-за омикрон-штамма сейчас не требуется

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ в настоящее время не видит необходимости в дополнительных мерах экономической поддержки в связи с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса. В случае, если такие меры потребуются, у РФ есть необходимые для этого инструменты, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мне кажется, президент [Владимир Путин] вчера на совещании по экономике выразился достаточно четко, что мы наблюдаем, мы видим, но пока худшие и самые тревожные опасения, как я это понял, не имеют под собой фактической базы. Поэтому мы смотрим, мы, конечно, готовы, у нас все инструменты и механизмы развернуты, но пока какой-то острой ситуации, которая бы требовала дополнительных мер поддержки сверх того, что уже делается, нет", - сказал Решетников.

"Давайте для начала поймем, что такое "омикрон", его параметры, потому что, я так понимаю, пока оценки эпидемиологов очень разные", - добавил он.

При этом министр подчеркнул, что общая эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом "не дает повода самоуспокаиваться".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. В организации обратили внимание на свидетельства того, что "омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед другими циркулирующими вариантами". Но экспертам "пока не известно, приводит ли это к увеличению заразности".

Дети,Максим Решетников,Владимир Путин,ВОЗ,Минэкономразвития,ИТАР-ТАСС,
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