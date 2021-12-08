В Москве пройдет XII Конгресс индустрии детских товаров

ТАСС, 8 декабря. Представители российского и международного рынка детских товаров, отраслевые эксперты и организации встретятся на XII Конгрессе индустрии детских товаров "Устойчивое развитие в интересах детства" (18+), который пройдет в Москве 15-17 декабря при поддержке Минпромторга России и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Мероприятия деловой программы проходят в ЦВК "Экспоцентр", Павильон №2, Синий зал. Участие бесплатное.

Как сообщают организаторы, участники могут присоединиться к Конгрессу из любой точки России и мира – большая часть программы доступна в гибридном формате фиджитал – онлайн и офлайн, организованы очные и дистанционные сессии, а часть мероприятий будет транслироваться только онлайн.

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Об участниках

На Конгресс приглашены руководители компаний, которые занимаются производством и дистрибуцией товаров для детей, медиа продукции, представители электронной торговли, маркетплейсов, правообладатели детских брендов.

О программе

В течение двух дней участники Конгресса обсудят актуальные вопросы отрасли – итоги и перспективы индустрии детских товаров, государственную поддержку отечественных производителей и участие их продукции в перечнях национальных проектов и государственных программ, финансовые инструменты для развития среднего и малого бизнеса, развитие партнерства производителей с научными институтами, новые идеи и технологии промышленного производства.

Отдельные проектные сессии будут посвящены работе правообладателей с маркетплейсами, противодействию контрафакту, созданию собственных торговых марок, вопросам цифровой маркировки, стандартизации, оценки перемещения детских товаров через таможенную границу Таможенного союза.

Анимацию, промышленный дизайн и детскую литературу обсудят на проектной сессии "Герои нашего детства: в поисках смыслов, культурных кодов и идентичности". О работе с детской аудиторией и секретах эмоционального маркетинга расскажут спикеры сессии "Детский маркетинг 2025".

Ежедневно в режиме онлайн лидеры и эксперты обсудят лучшие практики региональной промышленности в интересах детства, а также поддержку российских экспортеров за рубежом. На связь выйдут руководители производственных компаний и органов государственной власти из российских регионов. Состоятся прямые включения зарубежных торговых представительств Российской Федерации с участием бизнеса в сфере торговли, выставочной деятельности и специализированной прессы Германии и Индии.

Основные вопросы безопасности товаров и услуг для детей будут подняты во время пленарной сессии "Безопасность детства: запрос потребителей на новое качество". В дискуссии примут участие представители министерств и ведомств в сфере технического регулирования детских товаров, стандартизации и подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям безопасности, эксперты в сфере проведения научных исследований, испытаний и сертификации детских товаров, а также участники индустрии детских товаров.

В рамках работы Конгресса 16 декабря пройдет заседание Межгосударственного технического комитета по стандартизации "Игрушки и товары для детства". Профильный комитет по стандартизации, членами которого стали 6 стран СНГ, был создан по инициативе российской стороны. 16 декабря состоится презентация справочника для специалистов отрасли по сертификации "Навигатор ИДТ: Безопасность детства".

Сессия "Зеленая промышленность": векторы развития, ответственность производителя и источники финансирования индустрии замкнутого цикла" будет посвящена вопросам экологии производства, утилизации и ответственности производителей.

"АИДТ представит на Конгрессе новый формат современного коворкинга для общения компаний отрасли, изучения лучших практик и обмена опытом – Деловой клуб ИДТ. В партнерстве с компаниями Газпромбанк, СИБУР, Детский мир, Союзмультфильм, Ин-Лаб и в сотрудничестве с IKEA, DELOITTE Деловой клуб предоставляет участникам Конгресса уникальную возможность получить бесплатную персональную консультацию на самые актуальные темы индустрии детских товаров", - сказала Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Завершится XII Конгресс индустрии детских товаров "Устойчивое развитие в интересах детства" 17 декабря. На Заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей "Индустрия детских товаров: состояние, проблемы, перспективы развития" обсудят основные вопросы отраслевой повестки.

Подробная информация о мероприятии и регистрация представлены на официальном сайте XII Конгресса индустрии детских товаров.