7 инструментов тайм-менеджмента от мамы шестерых детей

В наше время бешеных скоростей и огромных пластов информации, люди рискуют оказаться в ситуации вечной гонки за ускользающим временем и достижениями. Давайте усмирим эту суету и разберемся, как приручить время и выстроить эффективный и спокойный график, с ровным распределением энергии и поступательным движением вперед.

Ирина Гаврилова / Личный архив

1. Предел важных задач

Ставить не больше одной важной задачи на день в каждом из секторов:

- работа

- дети

- учеба

2. Давать возможность детям самим нести ответственность за свои решения

Отдавать ответственность детям за их учебу, отслеживание расписания и выполнение домашних заданий. Я прошу преподавателей писать мне сообщения, только если от меня требуется действительно важное включение. По мелочам дети решают свои вопросы связанные с обучением, сами.

3. Распределение задач поровну с супругом

Воспринимать включение мужа в процесс воспитания детей и в хозяйственные вопросы не как помощь жене, а как свою законную отцовскую часть. Когда мы не берем на себя 100% воспитания и быта, это очень упрощает жизнь и экономит много времени.

4. Вести «дневник успеха»

Привычка записывать даже свои малейшие достижения каждого дня очень мотивирует. Многие склонны себя обесценивать. Как следствие, формируется неуверенность в себе и своих шагах, робость и прокрастинация. А прокрастинация, как известно, первый враг тайм-менеджмента.

Замечая даже маленькие шаги вперед и небольшие успехи, мы приобретаем с каждым днем все больше веры в собственные силы. И потом, пролистав этот дневник за определенный период, например, за месяц или за год, мы удивимся, как далеко мы продвинулись.

Здесь важно сравнивать себя с собой. Свое собственное движение дает энергию на то, чтоб успевать еще больше.

5. Придумывать ритуалы

Классный способ поставить точки в своем расписании. Например, каждое утро я делаю зарядку. Несколько асан из йоги не только разминают тело, но и дают заряд на день.

Сразу после у меня чтение книги за кофе — важный для всей семьи ритуал, который убирает суету. Дети видят маму не только за гаджетом, сами вовлекаются в чтение, учатся строить расписание так, чтоб включать занятия для удовольствия и саморазвития.

6. Метод «съешь лягушку с утра»

Ставить самое неприятное дело на утро. После того, как сделана утренняя зарядка, чтение или другой наполняющий ритуал, поставить самое важное дело дня.

Дело, выполнение которого позволит поставить главную галочку, после которой все текущие дела уже будут приятным бонусом.

Люди, которые пользуются этим приемом, всегда успевают сделать самые важные и приоритетные дела. И даже если они не успевают выполнить что-то из запланированного, то все равно у них имидж преуспевающего человека, иными словами, всеуспевающего.

7. Ставить четкое время на выполнение одной задачи

Например: написать статью 13:00-13:30. Ровно в это время нужно отложить другие дела, закрыть отвлекающие файлы и приложения и сосредоточиться на написании текста. Ровно в 13:30 нужно закончить, даже если мысль еще идет. Можно быстро наговорить себе мысль на диктофон и дописать ее позже, когда снова наступит время для работы над статьей.