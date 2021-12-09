Женщина запретила свекрови оставаться с внучкой из-за сережек

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как запретила свекрови оставаться с внучкой наедине по одной причине. Мать девочки не хотела прокалывать ребенку уши в раннем возрасте, однако женщина пыталась сделать это втайне от ее родителей, но была поймана.

Автор поста рассказала, что ее свекровь настаивала на том, чтобы проколоть ее десятимесячной дочери уши. Однако, по мнению матери, ее дочь сама должна попросить об этом, когда станет старше.

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«Свекровь говорит, что это лицемерно с моей стороны, учитывая все мои проколы: несколько пирсингов на обоих ушах и один на носу», — отметила она.

Пользовательница Reddit добавила, что ее собственная мать впервые проколола ей уши, когда ей исполнилось 10 лет.

Свекровь рассказчицы сочла, что правильно прокалывать уши девочкам в раннем возрасте, как она поступила со своими дочерями. По ее мнению, это лучше для детей, потому что они не запомнят процедуру. Автор поста рассказала, что в какой-то момент бабушка пришла в их дом присматривать за своей внучкой. Мать ребенка случайно услышала, как ее свекровь говорит девочке, что скоро они вместе «купят ей красивые серьги».

«Я вошла в комнату и доходчиво объяснила ей, что этого не произойдет, и если она не уважает моих решений относительно моей дочери, я найду кого-то другого, кто сможет присмотреть за ней», — поделилась рассказчица.

По словам героини истории, бабушка по-прежнему пытается остаться наедине с внучкой, чтобы отвести ее проколоть уши. «Она даже просит оставить нашу дочь у нее на ночь», — пожаловалась женщина. Она отметила, что запретила свекрови проводить время с дочерью без ее присмотра.