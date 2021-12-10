Что делать, если ребенок хочет отмечать Новый год с папой

Дети нередко капризничают в новогоднюю ночь, не желая отмечать праздник с семьей. Ситуация усложняется, если родители в разводе, и ребенок хочет праздновать не с вами, а с папой или бабушкой.

Фото: Кадр из фильма "Один дома" Кадр из фильма "Один дома"

Практикующие психологи советуют читательницам «Рамблера», как бережно поговорить с ребенком и убедить его праздновать Новый год вместе.

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Понять, почему вы не хотите отпускать ребенка

Комментирует Диана Авсюкевич, практикующий психолог.

Действительно ли вы не можете отпустить ребенка отмечать Новый год с папой или с бабушкой? Почему для вас это проблема? Вы опасаетесь, что за ребенком будут плохо следить? Или в вас говорит исключительно обида? Это не совсем приятные и удобные вопросы, которые нам не очень хочется себе задавать, но они важны.

Родители должны понимать, что чувства ребенка важнее родительских амбиций.

Обсудить ситуацию с другой стороной

Обязательно поговорите с отцом ребенка или бабушкой. Важно, чтобы вне зависимости от ваших взаимоотношений, вы были одной командой в вопросе воспитания и решения проблем.

Если сын или дочка хотят провести праздники с папой или бабушкой, возможно, стоит не отговаривать, а дать такую возможность. Вероятно, ребенку просто не хватает общения с семьей.

Праздники — то самое время, когда у взрослых есть возможность больше общаться с детьми, дарить им заботу и внимание.

Когда ребенок скучает по папе или бабушке, ваша общая задача как взрослых — договориться и создать такие условия, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким, и чтобы ему не приходилось выбирать в чью-то пользу.

Если же по той или иной причине вы не готовы отпустить ребенка 31 декабря, предложите компромисс. Например, вы отмечаете Новый год вместе, а на Рождество (или через пару дней после Нового года) малыш едет к папе или бабушке, где его ждут новые приключения. Так он получит двойной праздник и две порции подарков.

Воспринимать ребенка как равного

Можно доверить ребенку часть подготовки к празднику и вовлечь в процесс. Например, если дочка любит экспериментировать на кухне, назначьте ее ответственной за новогодний торт. Если сын увлекается рукоделием, доверьте украшение комнаты, елки или сервировку стола.

Может, ребенок поет, играет на музыкальном инструменте? Он может организовать домашний концерт или дискотеку, а не сидеть перед телевизором. Дети часто не испытывают энтузиазма от перспективы встречать Новый год дома, потому что они никак не вовлечены в процесс подготовки к празднику, или им поручают пропылесосить и вынести мусор.

Проявите фантазию и создайте для ребенка условия, когда ему будет интересно остаться дома и участвовать в организации большого веселого праздника.

Кадр из фильма "Один дома"

Объяснить причину на его языке

Комментирует Елена Прекрасная, гештальт-психолог.

Любой ребенок охотнее согласится, если объяснить не через уговоры в стиле «так надо» и «я обижусь». Такой подход скорее вызовет волну протеста. Это нормально — не желать делать то, чего не хочешь.

Вернее будет объяснить на понятном для ребенка языке, почему ВАЖНО праздновать с членами семьи. Например: это семейный праздник, здорово, когда Новый год встречается рядом с теми, кому ты дорог и важен. Такой способ поможет привить ценность традиций, развить ощущение семейной поддержки и тепла.

Поинтересуйтесь искренне, чем вызвано его нежелание отмечать в этой компании. Возможно, ему нравится, как готовит бабушка или какие фильмы ставит папа. Тогда вы можете создать для ребенка условия праздника.

Поделиться чувствами

Вы можете открыто сказать ребенку, что общее время значит для вас. Например: «Мне важно, чтобы в новогоднюю ночь ты был со мной, я тебя мало вижу и скучаю». Узнайте, что важно для него: так вы научите его говорить о своих желаниях, уважать чужие интересы и свои собственные.

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