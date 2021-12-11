Кабмин выделил еще 13,8 млрд рублей на выплаты неполным семьям с детьми

Для выплат малообеспеченным семьям с детьми правительство выделило почти 14 млрд рублей, сообщает пресс-служба российского кабмина. "Более 13,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях", – отмечается в сообщении. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он считает, что финансовая помощь властей одиноким мамам и папам является "важным подспорьем для воспитания детей". С 1 июля по инициативе президента введены ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей с детьми. Размер пособия – это половина прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. В среднем по стране выплаты равны примерно 5,5 тыс. рублей. В июне на эти цели выделили 36,2 млрд рублей. Источник средств – резервный фонд. Бедность в России В ноябре правительство страны утвердило новый подход к определению границы бедности. Показатель был установлен на уровне прожиточного минимума за четвертый квартал прошлого года. Таким образом, базовая граница находилась на отметке в 11 329 рублей. Далее чиновники пересчитывают ее каждые три месяца с учетом инфляции. В третьем квартале этого года бедным считался россиянин, доход которого был ниже 11 970 рублей в месяц. В региональном разрезе пересчет будут проводить ежегодно. В Минтруде напоминали, что с 2021 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) рассчитываются по среднедушевому доходу и средней зарплате. "Таким образом, с внедрением "границы бедности" поручение президента будет выполнено: показатель уровня бедности ... будет обеспечивать учет влияния инфляции на бедность", – добавили в ведомстве, подчеркнув, что граница бедности не повлияет на назначение мер соцподдержки. С учетом новых правил, в третьем квартале в России было 16 млн россиян с доходами ниже установленной границы, или 11% населения страны. Почти 90% из них – семьи с детьми, отмечали в Счетной палате. Эксперты утверждают, что показатель бедности среди россиян стал ниже. "Это обусловлено восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, которые осуществлялись по инициативе президента, а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми", – пояснили данные Росстата в пресс-службе Минтруда. В ведомстве также отметили, что такая ситуация наблюдается почти ежегодно, так как осенью возрастает спрос на сезонных работников – в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства. "В 2021 году третий квартал также стал периодом, когда уровень занятости вернулся к допандемическим показателям. В сентябре численность занятого населения составила 72,3 миллиона человек, а уровень безработицы – 4,3%", – добавили в министерстве. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях. Одна из основных задач, описанная в нем, – борьба с бедностью. Планируется, что к 2030 году ее уровень снизится вдвое по сравнению с 2017 годом, когда было 12,9% россиян с доходами ниже прожиточного минимума.