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30 минут назад

Мурашко рассказал о состоянии заболевших «омикрон»-штаммом россиян

У находящихся в России пациентов, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, болезнь протекает с незначительными симптомами. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».

В Минздраве оценили угрозу жизни для пациентов с омикрон-штаммом
Фото: mir24.tv/ / Ирина Фомочкинаmir24.tv/ / Ирина Фомочкина

Министр отметил, что их жизни ничто не угрожает, утяжеление состояния также не отмечается. Они получают минимальную терапию. Болезнь у них протекает с незначительными симптомами или вообще без них.

Также Мурашко сообщил, что в настоящий момент в России коронавирусом болеет более 800 тыс. человек. По его словам, первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 75 млн человек. Заболеваемость стабилизировалась и начала немного снижаться.

Напомним, штамм «омикрон» обнаружен в 63 странах по всему миру. В Великобритании скончался первый пациент, заразившийся этим штаммом.

Дети,Михаил Мурашко,
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