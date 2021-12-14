В Минздраве оценили угрозу жизни для пациентов с омикрон-штаммом

У находящихся в России пациентов, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, болезнь протекает с незначительными симптомами. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».

Фото: mir24.tv/ / Ирина Фомочкина mir24.tv/ / Ирина Фомочкина

Министр отметил, что их жизни ничто не угрожает, утяжеление состояния также не отмечается. Они получают минимальную терапию. Болезнь у них протекает с незначительными симптомами или вообще без них.

Также Мурашко сообщил, что в настоящий момент в России коронавирусом болеет более 800 тыс. человек. По его словам, первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 75 млн человек. Заболеваемость стабилизировалась и начала немного снижаться.