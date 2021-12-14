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2 часа назад

Число попавших с инфекцией в больницу детей в Туве выросло до 74

В российской школе госпитализировали более 70 детей с отравлением
Фото: News.ruNews.ru

Число попавших в больницу детей из школы-интерната в Кызыле Республики Тыва выросло до 74 человек. По предварительным данным, у них выявлены признаки пищевого отравления, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Изначально из школы-интерната в больницу были госпитализированы 33 ребёнка, всем им поставили диагноз ОРВИ, однако, на данный момент медики уточнили причину заболевания. На территории интерната введён карантин. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

В конце ноября в Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом. Две девочки семи и восьми лет скончались. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее сообщалось, что в Хургаде в отеле отравились 40 россиян. За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания и напитков, а также оказываемых услуг отелю грозят крупные штрафы, а также полное закрытие с отзывом лицензии.

Дети,МЧС,
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