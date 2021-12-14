В Москве стало проще получить бесплатное питание на молочной кухне

В Москве упростили порядок предоставления бесплатного питания на молочных кухнях: подать заявление на него и сделать заказ теперь можно в электронном виде на портале mos.ru. Там можно выбрать удобный график и место выдачи, а получить продукты в молочно-раздаточном пункте — просто по электронному направлению без лишней бумажной волокиты и необходимости ежемесячного посещения поликлиник. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Фото: Рамблер Рамблер

Москвичам, желающим получать льготу, необходимо подать заявление на mos.ru, выбрав пункт «Подача заявления на получение питания на молочной кухне» и посетить участкового врача (если ранее его никогда не посещали).

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После присвоения необходимой льготной категории пользователю станет доступна услуга «Заказ питания на молочной кухне, выбор молочно-раздаточного пункта и графика получения продуктов» на mos.ru.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что нововведение освободит горожан от необходимости подавать бумажное заявление и каждый месяц ходить в поликлинику, чтобы получить заключения.

«Теперь заказы на питание можно оформить онлайн на портале mos.ru, а для получения продуктов достаточно показать электронное направление. Оно не потеряется и будет всегда под рукой. Таким образом, онлайн-услуга сэкономит москвичам почти 4 миллиона ежегодных визитов в поликлиники», - рассказала Ракова.

Новый сервис позволяет москвичам оформить заказ, выбрать желаемый молочно-раздаточный пункт, управлять графиком получения продуктов, устанавливая периодичность получения – разовую или еженедельную. Там же можно просматривать информацию об объеме продукции, которую можно получить в выбранный день.

После оформления заказа в сервисе появится электронное направление, которое необходимо принести в молочно-раздаточный пункт для получения заказа. Его можно распечатать или показать на экране мобильного.

Для тех, кто ранее уже подтверждал свою льготную категорию (подавал бумажное заявление) и посещал врача, сервис заказа питания будет доступен на mos.ru автоматически, подавать заявление снова не требуется.

Упрощенную процедуру удалось запустить благодаря единой цифровой платформе здравоохранения.

Бесплатное питание в молочно-раздаточных пунктах предоставляется беременным женщинам, детям до трех лет (а также кормящим матерям детей до шести месяцев), детям из многодетных семей (до семи лет), детям до 15 лет с хроническими заболеваниями и детям с инвалидностью.