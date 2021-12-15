Сергей Собянин: 60 процентов финансирования по линии ОМС в 2022 году направим на амбулаторную помощь

Москва будет наращивать объемы финансирования амбулаторной помощи. По программе госгарантий на ее развитие в 2022 году направят 60 процентов всего финансирования по линии обязательного медицинского страхования (ОМС).

«В следующем году по программе госгарантий у нас уже 60 процентов всего финансирования по линии ОМС будет идти на амбулаторную помощь. Это серьезный сдвиг, который, по сути дела, гарантирует в дальнейшем постоянное внимание, качество и достойное финансирование амбулаторного звена», — рассказал Сергей Собянин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Президента России.

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По его словам, модернизация первичного звена медицинской помощи — одно из важнейших направлений для Москвы, ведь городские поликлиники в течение года посещают 100 миллионов пациентов.

«Это колоссальная цифра. Это означает, что десятки, сотни тысяч людей каждый день приходят к врачам первичного звена для получения медицинской помощи. Любой сбой, любой недочет порождает законное недовольство граждан и проблемы», — отметил Мэр Москвы.

Даже в условиях пандемии город не остановил развитие системы здравоохранения. «Часть этих проблем решается новым строительством. Речь идет о новых микрорайонах или о тех районах, где уже совсем негодные поликлиники, которые находятся в приспособленных помещениях. Мы построили около полусотни таких поликлиник, и сегодня строится еще около 30», — добавил Сергей Собянин.

Кроме того, принято решение о реконструкции почти половины всех поликлиник города — это около 200 зданий, которые находятся в плохом состоянии. Завершить программу планируется до конца 2024 года.

«Мы оставляем, по сути дела, только остов старой поликлиники. Меняем планировочные решения, фасады, инженерные коммуникации, лифты, вентиляцию и так далее, создаем новую логистику внутри поликлиник. Потому что просто так отремонтировать не получается, они по другим стандартам были сделаны», — отметил он.

Чтобы обеспечить поликлиники современным оборудованием, были заключены сервисные контракты на длительные сроки. По новому стандарту в каждой поликлинике должны быть все востребованные специалисты.

Для создания в поликлиниках дружелюбной атмосферы начали внедрять «команду пациентов». «Мы из центров госуслуг работников, которые прошли школу искреннего сервиса, которая там создана, десантируем в поликлиники, чтобы они администрировали потоки пациентов, оказывали немедицинскую помощь», — сказал Мэр Москвы, отметив, что это позволит направить работу врачей на контроль пациентов с хроническими заболеваниями.

Развитие первичного звена медицинской помощи сегодня — одна из ключевых целей национальных проектов. С 2018 года в России введены в эксплуатацию 1750 фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, переоснащаются детские поликлиники, онкологические и сердечно-сосудистые центры.

«Национальные проекты крайне важны для наших граждан. Они должны вести к повышению благополучия российских семей, менять к лучшему городскую среду, социальную сферу, создавать новые возможности для бизнеса», — отметил Владимир Путин.