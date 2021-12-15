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3 часа назад

Психолог развеяла миф об опасности Барби для развития ребенка

Игра в куклы — одно из самых популярных хобби у детей. Многие специалисты подчеркивали, что современные куклы, например, Барби и Братц, не соответствуют реальным стандартам внешности, поэтому могут вызвать у детей психологические травмы, якобы малыши начнут предъявлять к себе слишком высокие требования. Однако психолог Наталья Наумова заявила, что это не так. Подробности читайте в нашей новости. Как отметила эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва», идеальная внешность Барби действительно способна развить у малыша чувство неполноценности и сомнений в собственной красоте, однако это проявляется, только если он изначально травмирован. Специалист подчеркнула: несколько десятилетий назад дети использовали мячи и плюшевых медведей для игр, но это не означало их желание быть похожими на данные игрушки. Малыш выбирает предмет, который ему симпатичен, и смотрит, как на него реагируют взрослые. Если родители или бабушка с дедушкой обращают внимание на детали во внешности игрушки, естественно, это будет иметь значение и для ребенка. Если заметить чрезмерно тонкую талию Барби и сравнить ее вид с видом малыша, он перестанет воспринимать куклу просто как игрушку, что может спровоцировать травму, заключила Наумова. Ранее «Летидор» писал , что нейробиологи доказали пользу игры в куклы для развития социальных навыков и эмпатии у детей. Фото: Depositphotos

Психолог развеяла миф об опасности Барби для развития ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
Дети,Наталья Наумова,Радиостанция "Говорит Москва",
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