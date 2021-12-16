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36 минут назад

В Кировской области зафиксирован резкий рост заболеваемости среди детей

В Кировской области за прошедшую неделю на 32% выросла заболеваемость COVID-19 среди детей.

По информации регионального минздрава, заболеваемость коронавирусом, а также ОРВИ, регистрируется во всех муниципальных образованиях. Наибольшее количество случаев инфицирования COVID-19 среди детей зафиксировано в Кирове – 29%.

«Только за последнюю неделю в поликлиники за медицинской помощью с острой респираторной вирусной инфекцией обратилось порядка 14 тысяч человек. По словам врачей, такой высокой заболеваемости не было последние 5 лет», – отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

При этом, если среди взрослого населения отмечается снижение уровня заболеваемости по коронавирусу на 5,4%, то среди детского наоборот — за минувшие семь дней заболеваемость только по COVID-19 выросла на 32%.

Болеют дети во всех возрастных группах. Наибольший рост отмечен среди несовершеннолетних младшего и среднего школьного возраста.

Фото – severpost.ru

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Дети,Андрей Черняев,
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